Lübnan'da eylem yapan halka polis saldırdı: 20 yaralı

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'un merkezindeki Bankalar Birliği Cemiyeti yakınlarında protesto eylemlerinde bulunan bir grup binaya girmek istedi.

Güvenlik güçleri gruba saldırırken arbedede biri rütbeli olmak üzere bazı emniyet güçleri yaralandı.

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğü, halka Hamra Caddesi çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Kızılhaç Genel Müdürü George Ketane, Merkez Bankası önünde yaşanan gerginlikte emniyet güçleri ile halktan yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

NNA ayrıca, Hamra Caddesi'nde bazı kişilerin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnanlılar, “ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu” gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı. (Beyrut/AA)

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