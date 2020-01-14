Lübnan halkı "Öfke Haftası"nda sokakta

Lübnan’da yeni vergilere, yolsuzluğa, yoksulluğa ve ülkenin mezhepçi siyasi yapısına karşı haftalardır çeşitli biçimlerde protestolarını sürdürüyor.

Lübnanlılar bu haftayı da “Öfke Haftası” ilan ederek, “ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği” gerekçesiyle yol kapama eylemleri başlattı. Sosyal medyadan yapılan protesto çağrısı üzerine, başkent Beyrut ve diğer kentler önceki geceden itibaren eylemlere sahne oldu.

Başkentin şehir merkezinden geçerek ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü’nde ve Lübnan Merkez Bankasının bulunduğu Hamra Caddesi’nde yol kapatan Lübnanlılar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Trablusşam ve Akkar kentlerinde de lastik yakarak yolları kapatan halk, Kızılhaç ve askeri araçlar ile acil durumu olanlar dışında kimsenin geçişine izin vermedi.

Güneydeki Sayda kentinde de yolları kapatanlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede 5 sivil yaralandı.

BM OY HAKKI GERİ ALINDI

Lübnan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oy verme hakkını geri aldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 10 Ocak’ta aralarında Lübnan’ın da olduğu bazı ülkelerin aidatlarını son iki yıldır ödemediklerini belirterek, oy verme haklarını kaybettiklerini duyurmuştu. BM Şartı’nın 19’uncu maddesine göre, son 2 yılda örgüte borcu, yaptığı ödemeden fazla olan bir ülke, BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybediyor.

Geçen yıl, 193 üyeli örgüte, 146 ülke finansal katkısını tam yaparken, 47 ülke ödeme yapmamıştı. (Beyrut/AA)

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