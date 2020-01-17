Açlık Grevlerini İzleme Heyeti: Ses ver, Grup Yorum üyeleri yaşasın

Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleriyle görüşen Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, sağlık durumlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, “Ses ver, Grup Yorum üyeleri yaşasın” çağrısı yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) aralarında bulunduğu Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, 200 günü aşkındır açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin durumlarına dikkat çekmek için İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı salonuna "Yaşamı ve insan onurunu savunuyoruz. Ses ver Grup Yorum üyeleri yaşasın!" pankartı asıldı. Basın toplantısına Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) de katılarak, destek verdi.

Basın açıklamasını okuan SES Anadolu Şube Eş Başkanı Erdal Güzel, Açlık Grevlerini İzleme Heyeti olarak Grup Yorum üyelerini ziyaret ettiklerini aktardı. Güzel, İbrahim Gökçek’in vücut ağırlığının 47 kiloya kadar düştüğünü söyledi. 45 kiloya düşen Barış Yüksel ve 43 kiloya düşen Ali Aracı’nın da ilk gün Silivri Kampüs Hastanesine götürüldüklerini söyleyen Güzel, “Burada kendilerine serum verildiği, 2’nci gün Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikleri, burada hastane nezaretinde kalabalık ve sigara içilen bir ortamda elleri çift kelepçeli olarak akşama kadar bekletildikleri, kas zayıflığı gibi sorunlar yaşadıkları, ilk 3 gün kendilerine yeterli su dahi verilmediğini öğrendik” dedi.

Açlık grevi eylemlerini dışarda sürdüren Grup Yorum Üyeleri Bahar Kurt ve Helin Bölek hakkında da bilgiler veren Güzel, “Açlık grevinin 212’nci gününde olan Bölek, 75 kilodan 46 kiloya düştü. Mide bulantısı nedeniyle sıvı alımında azalma, baş ağrıları, ışık ve koku hassasiyeti, epilepsi atakları, nevrit atakları, bacak ağrıları ve bu nedenle uyku bozukluğu, baş dönmesi, denge bozukluğu, desteksiz yürüyememe, ciddi kas gücü kaybı ve halsizlik problemleri yaşadığını gördük. Açlık grevinin 220’nci gününde olan Kurt’un da vücut ağırlığının 52 kilodan 38 kiloya düştüğünü gözlemledik” dedi.

Güzel, “Sorunun derhal çözüme kavuşturulması için yetkilileri göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/MA)

“Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesine zorla müdahale tehdidi yapılıyor”

Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt 39 kiloya düştü