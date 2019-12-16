Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt 39 kiloya düştü

Grup Yorum üyelerinin açlık grevi eylemi devam ediyor. Açlık grevinde 188. günü geride bırakan üyelerden Bahar Kurt, 39 kiloya düştü. Açlık grevini sonlandırmak için taleplerini sıralayan Kurt, sanatçılara da çağrı yaptı.

Grup Yorum üyeleri Helin Bölek, Bahar Kurt, İbrahim Gökçek, Barış Yüksel ve Ali Aracı süresiz açlık grevinde. Grup üyelerinden ikisi tahliye edilse de eylemlerini dışarıda devam ettiriyor. İki yılı aşkın sürenin ardından 20 Kasım 2019 günü tahliye edilen Bahar Kurt bunlardan biri. Bir diğeri de Helin Bölek. Bahar Kurt açlık grevinde 188’inci günü geride bıraktı ve 39 kiloya düşmüş durumda. Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek'in haberine göre dört talep sıralayan Kurt; konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezine yönelik baskınların son bulması, tutuklu Grup Yorum elemanlarının serbest bırakılması ve açılan davaların düşürülmesini istiyor.

Kurt "Halkımıza, sanatçı dostlarımıza çağrı yapıyorum: Grup Yorum’un açlığına ses olun. Sanata ve sanatçıya yönelik baskıyı, sansürü ancak dayanışma ile aşabiliriz” diyerek destek çağrısı da yapıyor.

FERHAT TUNÇ'UN MESAJI: SANATÇILARIN SEYİRCİ KALMAMASI GEREKİYOR

Grup Yorum üyelerine desteğini açıklayan sanatçı Ferhat Tunç, "Grup Yorum, haklı talepleri için 200 günden fazladır açlık grevinde. Grup üyelerinden Bahar Kurt, süresiz açlık grevinin 188. gününde ve 39 kiloya kadar düşmüş. Silivri'de tutsak olan Ali Aracı, İbrahim Gökçek ve Barış Yüksel, kendi iradeleri dışında zorla müdahale için hastaneye götürülmek isteniyor. Zorla müdahale değil, taleplerin kabul edilmesi gerekiyor. Hem de derhal! Sağlık durumları çok kritik! Bu eylem biçiminin doğruluğu ya da yanlışlığını değil; taleplerin derhal kabul edilmesi gerektiğini konuşmalıyız. AKP-MHP iktidarı biat eden sanatçı istiyor. Halkın derdini unutan, kendi propagandasını yapan ucubeler istiyor. Grup Yorum halk için sesini esirgemediği için şu an ölümle burun buruna! Bu duruma öncelikle sanatçıların seyirci kalmaması gerekiyor. Sahip çıkmazsak, pek çok şey ölmüş olacak!" dedi. (HABER MERKEZİ)

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