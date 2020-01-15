“Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesine zorla müdahale tehdidi yapılıyor”

Yaklaşık 190 gün açlık grevi yaptıktan sonra bir süre ara veren Silivri Cezaevi’nde tutuklu Grup Yorum üyelerinden Bergün Varan, “Süresiz açlık grevinin 200’lü günlerine yaklaşan İbrahim Gökçek’e zorla müdahale tehditleri yapıyorlar” dedi.

Varan, süresiz açlık grevi direnişleri olduğunu belirterek “Görmeyen gözleri, sağır kulakları açabilmek için bu direnişi yapıyoruz. Şu an 6 üyemiz tutuklu ve 3 üyemiz Bahar Kurt, Helin Bölek, İbrahim Gökçek süresiz açlık grevinde. Hakkımız neyse onu istiyoruz. İbrahim Gökçek zorla müdahale ile tehdit ediliyor. Bir insana kendi isteği dışında zorla müdahale etmek cinayet işlemek demektir. Zorla müdahale ile direnişimizi bitiremezler. Ben de Grup Yorum üyesi olarak taleplerimizin kabul edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

GRUP YORUM’UN TALEPLERİ NELER?

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleri için açlık grevi yapıyor. Haziran ayında süresiz açlık grevine başlayan ve neredeyse 1 yıldır tutuklu olan Barış Yüksel 190’ıncı gününde greve ara vermişti. (HABER MERKEZİ)