Türkiye'de Süryanilere yönelik operasyon İsveç Parlamentosu gündeminde

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç'te Hıristiyan Demokrat Parti Milletvekili Robert Halef, Süryanilere yönelik baskı ve tutuklamaları yazılı bir soru önergesiyle İsveç Parlamentosunun gündemine taşıdı.

Türkiye'de Asuri-Süryani halkına yönelik gözaltı, tutuklama ve kayıplar, 100 bini aşkın Asuri-Süryani'nin yaşadığı İsveç'te kaygı ve tepkiyle karşılanıyor. Hıristiyan Demokrat Milletvekili Robert Halef, Süryanilere yönelik baskıları, Nusaybin'deki Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen'in tutuklanmasını, Yosef Kara ve Musa Taştekin'in gözaltına alınmalarını parlamentonun gündemine getirdi. Bileçen ile birlikte 9 Ocak'ta "PKK ile işbirliği" suçlamasıyla Yusuf Kara ve Musa Taştekin adlı Süryanilerin gözaltına alındığını hatırlatan Halef, "Süryani’nin bölgeden göç ederek Avrupa Birliği ve diğer ülkelere yerleşmelerinin bir nedeni çatışmalardır" dedi.

Robert Halef | Fotoğraf: Mikael2014/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

"KÜLTÜR MİRASLARIMIZI YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Evrensel'e açıklamalarda bulunan Asuri-Süryani-Keldani Derneği Başkanı Özcan Kaldoyo, "Bölgede bin 500 Süryani kaldı. Onları da korkutarak sürmek istiyor. Kültür miraslarımızı yok etmek istiyor" dedi. İnsan Hakları Derneğinin bundan birkaç ay önce yayımladığı raporu hatırlatan Kaldoyo, "Orada Süryanilere yapılan baskı ve tehditler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Devletin yanı sıra bölgedeki aşiretlerden bazıları Süryanilerin mallarına el koyuyor. Ne yazık ki bunların arasında HDP ile ilişkileri olanlar da var. Yaşar Kemal 'Sahibi kaçmış yuvada, öteki kuş barınamaz' diyor. Bizim topraklarımızda nasıl barınacaklar? HDP buna karşı güçlü bir tavır göstermeli" dedi.

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