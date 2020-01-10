Mardin'de gözaltına Süryani Rahip Sefer Bileçen tutuklandı

Mardin Nusaybin'de gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi Süryani Rahibi Sefer (Aho) Bileçen "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar (Marînê), Üçköy (Xarabalê) ve Üçyol (Sêderîyê) kırsal mahallelerinde yapılan baskınlarda aralarında Mor Yakup Kilisesi Süryani Rahibi Sefer (Aho) Beliçe’nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Rahip Bileçen ve Süryani yurttaş Musa Taştekin ile Haşo Dinç ve Mehmet Başak Jandarma ifadelerinin ardından Mardin Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Rahip Bileçen ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İfadeleri tamamlanan diğer 3 kişi ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Rahip Bileçen’in "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın Rahip Bileçen hakkında bir itirafçının ifadesini ve Jandarma tarafından 2018 yılında "örgüt üyelerinin manastıra girdiği" iddiasının yer aldığı bir tutanağı delil gösterdiği öğrenildi. Ancak tutanakta yer aldığı belirtilen hava fotoğraflarının ise avukatların talep etmesine rağmen gösterilmediği öğrenildi. (Mardin/MA)