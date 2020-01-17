17 Ocak 2020 03:42

"Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

Büyük Menderes, Türkiye'nin en kirli üçüncü nehri haline geldi (Fotoğraf: EKODOSD)

    • Paylaş

    Mükerrem YOLLU
    Denizli

    Bir zamanlar yüzülen, balık tutulan, verimli tarım arazilerini sulayan Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik hat safhaya ulaştı. Kimi zaman fabrikaların kimyasal atıklarıyla siyah akan suyuyla, kimi zaman balık ölümleriyle gündeme gelen Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri de Büyük Menderes İnisiyatifi. İnisiyatif yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek. Panel öncesi görüştüğümüz Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun, özellikle suyun kirletilmesine dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli önlemleri almadığını söyledi.

    Merkezefendi Kültür Merkezinde yapılacak panele Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Çevre Mühendisi E. Helil İnay Kınay, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Üyesi Ziraat Mühendisi H. Murat Kapıkıran konuşmacı olarak katılacak. Panel öncesinde Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun ile platform ve konferans üzerine sohbet ettik.

    Büyük Menderes İnisiyatifinin 2019 yılı ekim ayında TMMOB’de düzenlenen Uşak, Afyon, Denizli ve Aydın illerinden çevre gönüllülerinin katıldığı bir toplantıda kurulduğunu söyleyen Ergun, “Bu toplantıda bütün nehir havzasını ilgilendiren, kirlilik sorunları ve burada yer alan çevre sorunlarıyla ilgili bir güç birliği olması kararı verildi. Bütün havza üzerinde özellikle de Denizli yerelindeki çevre sorunları, doğayla ilgili tahribatlar, toprakların zehirlenmesi, ağaçların katledilmesi, suya karışan zehirli kimyasallarla ilgili bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi” dedi.  

    Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun

    Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun | Fotoğraf: Facebook

    "7 BİN YILLIK NEHRİN GELMİŞ OLDUĞU DURUMU ANLATIYORUZ"

    Çeşitli etkinliklerin yanı sıra Menderes’in tarihiyle ilgili eğitim çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Ergun, “Menderes’in su yolu uygarlıklarının ne olduğunu, Menderes’in tarihçesini, Menderes’in Ege Bölgesi’nde oturmuş olduğu coğrafyada tarihsel olarak gelişim sürecini inceledik. MÖ 7 bin yılına kadar Menderes Nehri’nin kenarında yaşayan uygarlıklar mevcut. Miletliler, Likyalılar, Karyalılar. Bu uygarlıkların, nehir kaynaklı yaşam kurduklarını tespit ettik. 7 bin yıldır insanlara uygarlık veren bir nehrin şu anda gelmiş olduğu durumu gösterebilmek için bu çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.  

    Büyük Menderes Nasıl Kurtulur panelinin afişi

    Görsel: Büyük Menderes İnisiyatifi

    "ESAS KONUMUZ SUYUN KİRLENMESİ"

     “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur?” konferansı ile suyun kirlenmesine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Ergun, “Bizim ortaya koymak istediğimiz şey, nehrin kirlilikleri ve kirleticileri. Bu kirleticileri ortaya çıkartırken bizim öne çıkardığımız konu, Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayan Nikus Çayı’ndan, Honaz’ın altından gelen temiz suyun birleşiminden sonra, suyun kirlenerek Sarayköy’e kadar gidip, Sarayköy’de de yeni kirleticileri içerisine alıp Tosunlar’da, Menderes’in kolunu kirletmesi. Esas konumuz suyun kirletilmesi, kimyasal veya organik kirlilik” dedi.

    Suyun veya toprağın kirliliğinin tespiti konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli işlemleri yapmadığını ifade eden Ergun, “Sadece arıtılmış ve temizlenmiş kısımların incelemelerini yapıyorlar. Onun dışında bizim çıplak gözle gördüğümüz ama onların görmediği kısmı hiçbir zaman denetlemeye almıyorlar. Her zaman “Biz temiz görüyoruz” deyip işin içinden sıyrılıyorlar. Denetleme, inceleme, sonuçları halkla paylaşma, yönlendirme noktasına geçilmiyor. İktidar buna izin vermiyor” diye konuştu.

    Denizli’de çevre sorunları için mücadele eden Büyük Menderes İnisiyatifi çeşitli etkinliklerin yanı sıra eğitimlerle çalışmalarına devam ediyor. İnisiyatif bugüne kadar Türkiye’de enerji sorunu, jeotermal, termik santral ve Menderes’in tarihini anlatan etkinlikler yaptı.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    SONRAKİ HABER

    Samilerin hak mücadelesi Yüksek Mahkemede
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim hazımsızlığı, planlı-programlı organize girişimler

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Trump'ın azil davası: Senatodaki yargılama süreci resmen başladı
    Trump'ın azil davası: Senatodaki yargılama süreci resmen başladı

    Temsilciler Meclisinde kabul edilen Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

    Ford işçileri: Kendi taleplerimizle mitingde olmalıyız
    Ford işçileri: Kendi taleplerimizle mitingde olmalıyız

    MESS sözleşmesi sürecindeki Ford işçileri yazdı: "Bu sözleşme işçilerin onayına sunulmadan imzalanmamalıdır. Olası bir grev yasağını tanımayacağız."

    İşçi yeni fatura ödemek istemiyor
    İşçi yeni fatura ödemek istemiyor

    Avcılar Belediyesi işçileri asgari ücrete de Libya tezkeresine de Kanal İstanbul'a da tepkili.

    Belediyelerde tek adam karabasanı
    Belediyelerde tek adam karabasanı

    AKP kayyum atamalarının ardından şimdi de muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarını transfer etmeyi tartışıyor. HDP, CHP, İYİ Parti, SP yöneticileri Evrensel'e konuştu.

    Pazar arabaları eve boş dönüyor
    Pazar arabaları eve boş dönüyor

    Pazar yerinde kime dokunsan bir ekonomik dram anlatıyor. İşsiz kalıp ekmeğini pazarcılıkla çıkaranlar, sosyal yardımları kesilen çıkmazdaki kadınlar, çocuğu işsiz anneler...

    Demirtaş'ın yayıncısı Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz

    Demirtaş’ın ilk öykü kitabı Seher ve yeni romanı Leylan'ı basan Dipnot Genel Yayın Yönetmeni Emir Ali Türkmen itiraz eden yazarların, kürsüye çıkıp kükreyenlerden daha fazla olduğunu belirtti.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

    Meslek örgütlerinden Evrensel'le dayanışma çağrısı: 2 değil 3 gazete alacağız
    Meslek örgütlerinden Evrensel'le dayanışma çağrısı: 2 değil 3 gazete alacağız

    Basın İlan Kurumunun bir kişinin 2'den fazla gazete almasını gerekçe göstererek Evrensel gazetesine verdiği cezaya basın meslek örgütleri tepki gösterdi.

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor

    Çiğli’de ‘Kendimize ayıracak bir zamanımız olmalı’ diyerek 5 yıl önce yola koyulan, bugün kendilerini ve çevrelerindeki kadınları değiştiren Viyan Kadın Korosu üyeleri yaşadıkları dönüşümü anlattı.

    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı
    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

    Rama Enerji A.Ş’nin, JES kuyusu için İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesinde yapmak istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını köylülerin itirazı üzerine yapamadı.

    Habibe Çevik ve Fatma Akta cinayeti davası: Annemi öldüreceğini söyledi
    Habibe Çevik ve Fatma Akta cinayeti davası: Annemi öldüreceğini söyledi

    Cezaevinden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılandığı davaya devam edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bornova Belediyesinde öğretmenlerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı
    Bornova Belediyesinde öğretmenlerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubesinin örgütlü olduğu Bornova Belediyesinin ücretsiz kurs desteği verdiği BELGEM’de saat ücreti ile çalışan 37 öğretmen kadroya geçirildi.

    Buca kent merkezine bin ağaçlık orman
    Buca kent merkezine bin ağaçlık orman

    Buca kent merkezinde 25 dönümlük alanda bin ağaçlık orman projesi için çalışmalar başlatıldı.

    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz
    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

    Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.