"Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

Mükerrem YOLLU

Denizli

Bir zamanlar yüzülen, balık tutulan, verimli tarım arazilerini sulayan Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik hat safhaya ulaştı. Kimi zaman fabrikaların kimyasal atıklarıyla siyah akan suyuyla, kimi zaman balık ölümleriyle gündeme gelen Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri de Büyük Menderes İnisiyatifi. İnisiyatif yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek. Panel öncesi görüştüğümüz Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun, özellikle suyun kirletilmesine dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli önlemleri almadığını söyledi.

Merkezefendi Kültür Merkezinde yapılacak panele Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Çevre Mühendisi E. Helil İnay Kınay, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Üyesi Ziraat Mühendisi H. Murat Kapıkıran konuşmacı olarak katılacak. Panel öncesinde Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun ile platform ve konferans üzerine sohbet ettik.

Büyük Menderes İnisiyatifinin 2019 yılı ekim ayında TMMOB’de düzenlenen Uşak, Afyon, Denizli ve Aydın illerinden çevre gönüllülerinin katıldığı bir toplantıda kurulduğunu söyleyen Ergun, “Bu toplantıda bütün nehir havzasını ilgilendiren, kirlilik sorunları ve burada yer alan çevre sorunlarıyla ilgili bir güç birliği olması kararı verildi. Bütün havza üzerinde özellikle de Denizli yerelindeki çevre sorunları, doğayla ilgili tahribatlar, toprakların zehirlenmesi, ağaçların katledilmesi, suya karışan zehirli kimyasallarla ilgili bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi” dedi.

Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Ergun | Fotoğraf: Facebook

"7 BİN YILLIK NEHRİN GELMİŞ OLDUĞU DURUMU ANLATIYORUZ"

Çeşitli etkinliklerin yanı sıra Menderes’in tarihiyle ilgili eğitim çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Ergun, “Menderes’in su yolu uygarlıklarının ne olduğunu, Menderes’in tarihçesini, Menderes’in Ege Bölgesi’nde oturmuş olduğu coğrafyada tarihsel olarak gelişim sürecini inceledik. MÖ 7 bin yılına kadar Menderes Nehri’nin kenarında yaşayan uygarlıklar mevcut. Miletliler, Likyalılar, Karyalılar. Bu uygarlıkların, nehir kaynaklı yaşam kurduklarını tespit ettik. 7 bin yıldır insanlara uygarlık veren bir nehrin şu anda gelmiş olduğu durumu gösterebilmek için bu çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Görsel: Büyük Menderes İnisiyatifi

"ESAS KONUMUZ SUYUN KİRLENMESİ"

“Büyük Menderes Nasıl Kurtulur?” konferansı ile suyun kirlenmesine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Ergun, “Bizim ortaya koymak istediğimiz şey, nehrin kirlilikleri ve kirleticileri. Bu kirleticileri ortaya çıkartırken bizim öne çıkardığımız konu, Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayan Nikus Çayı’ndan, Honaz’ın altından gelen temiz suyun birleşiminden sonra, suyun kirlenerek Sarayköy’e kadar gidip, Sarayköy’de de yeni kirleticileri içerisine alıp Tosunlar’da, Menderes’in kolunu kirletmesi. Esas konumuz suyun kirletilmesi, kimyasal veya organik kirlilik” dedi.

Suyun veya toprağın kirliliğinin tespiti konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli işlemleri yapmadığını ifade eden Ergun, “Sadece arıtılmış ve temizlenmiş kısımların incelemelerini yapıyorlar. Onun dışında bizim çıplak gözle gördüğümüz ama onların görmediği kısmı hiçbir zaman denetlemeye almıyorlar. Her zaman “Biz temiz görüyoruz” deyip işin içinden sıyrılıyorlar. Denetleme, inceleme, sonuçları halkla paylaşma, yönlendirme noktasına geçilmiyor. İktidar buna izin vermiyor” diye konuştu.

Denizli’de çevre sorunları için mücadele eden Büyük Menderes İnisiyatifi çeşitli etkinliklerin yanı sıra eğitimlerle çalışmalarına devam ediyor. İnisiyatif bugüne kadar Türkiye’de enerji sorunu, jeotermal, termik santral ve Menderes’in tarihini anlatan etkinlikler yaptı.