Köylüleri Erdoğan'a seslendi: İki yıl sonra köyünüze gelemeyeceksiniz

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde, "yol yapıyoruz" denilerek dere üzerinde başlatılan HES inşaatı çalışmalarının hukuksuz bir şekilde sürdüğünü ifade eden Gürgen köylüleri yargıya başvurdu.

Rize Adliyesi önünde toplanan Gürgen köylülerine Handüzü Yaylası Kültür, Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Güneysu Çevre Platformu, Derelerin Kardeşliği Platformu, CHP İl Teşkilatı, İHD temsilcileri ile yaşam savunucusu bir grup destek verdi.

Rize Adliyesi önünde bir araya gelen Gürgen köylüleri ve yaşam savunucuları adına açıklamayı okuyan Avukat Remzi Kazmaz, HES çalışmalarının durdurulması için bugün Rize Adliyesinde İdare Mahkemesine başvurduklarını açıkladı.

Kazmaz yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekerek, “Gürgen Deresi üzerinde yapımı devam eden HES inşaatı, haksız, hukuksuz ve yasaya uygun olmayan bir şekilde sürdürülüyor. Köylüler geçtiğimiz günlerde buradaki iş makinelerinin çalışmalarını durdurdu ancak şirket yasalara aykırı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİLER

Köyde yapılan çalışmaların hukuki hiçbir dayanağının olmadığını, yasaların açıkça yok sayıldığını vurgulayan Kazmaz; “Bu HES projesi hayata geçince Gürgen köylüleri yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalacaklar. Bugünden derenin yatağı değişmiş, köylülerin tapulu arazileri gasbedilmiş. Yasa tanımaz, kanun tanımaz bir şekilde şirket çalışmalarını devam ettiriyor. Daha önce Rize idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararının olduğu bir yerde yeniden köylüleri bilgilendirmeden yol yapıyoruz yalanıyla boruların döşenmesiyle ortaya çıkan HES projesi gerçeği sonucu köylüler yaşanan felaketi ancak görebildiler. Buradan sayın cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Baba ocağının köyünde Gürgen deresi yasalara aykırı bir şekilde yok ediliyor. Bu dereden Güneysu ilçesine su verileceği söyleniyor. Peki, HES projesi bitince suyu nereden bulacaksınız? Artık Gürgen deresinde su kalmayacak, Gürgen köyü yok ediliyor. Köyüne bundan böyle 2 sene daha gelebilirsin 2 yıl sonra buraya gelemeyeceksiniz çünkü köy ortada olmayacak; yok ediliyor. Sesimizi duyun sayın Cumhurbaşkanım, sizleri de yanıltıyorlar gerçek dışı bilgiler veriyorlar. Gelin siz ilgili bakanlığın uzmanlarını gönderin köyünüze onlar baksın onlar karar versin ondan sonra yapılması gerekenler yapılsın” diye seslendi.

KÖYLÜLER MUHTARI ELEŞTİRDİ

Basın açıklamasına katılan köylüler birçok ilden hatta yurt dışında bulunan Güneysulu hemşerilerinden destek mesajları aldıklarını belirterek köy muhtarı İsmet Pehlivan’ın sözünü tutmadığını belirterek; “Daha önceki eylemlerimize katılmayan muhtarımız hukuki mücadelemizde yanımızda olacağını açıklamıştı ancak, görüyoruz ki bugün yine burada değil” sözeriyle köy muhtarını eleştirdiler.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi, Rize'nin Güneysu ilçesinde Gürgenli köylüler, Baro Enerji (Baro Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş) tarafından yürütülen HES projesine karşı eylem yapmıştı. Bu eylemin ardından 4 gün önce bir araya gelen Gürgen köylüleri Av. Remzi Kazmaz ile birlikte projenin durdurulması için bugün Rize idare mahkemesine başvuracaklarını açıklamışlardı. "Yol yapıyoruz" denilerek kandırıldıklarını ifade eden köylüler, projenin durdurulmasını talep etmiş ve hemşerileri Erdoğan’dan yardım talep etmişti.

Erdoğan'ın memleketinde halkı "Yol yapıyoruz" diye aldatıp HES yapmaya başladılar

Erdoğan'ın memleketinde halk Gürgen HES projesini yargıya taşıyor

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