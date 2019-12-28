Erdoğan'ın memleketinde halkı "Yol yapıyoruz" diye aldatıp HES yapmaya başladılar

Gençağa KARAFAZLI

Doğancan İLEK

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, Gürgenli köylüler, Baro Enerji (Baro Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş) tarafından yürütülen HES projesine karşı eylem yaptı. "Yol yapıyoruz" denilerek kandırıldıklarını ifade eden köylüler, projenin durdurulmasını talep etti.

Eyleme, Handüzü Yaylası Kültür Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği, Gürgen halkı, Güneysu Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) bileşenleri, Fındıklı Dereleri sözcüleri, CHP il ve ilçe teşkilatları, İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri ile yaşam savunucuları katıldı.

Baro Enerji tarafından yapılan "Alicik 1 Regülatörü" önünde toplanan yurttaşlar, buradan sloganlar eşliğinde şirketin çalışma yaptığı Gürgen köprüsüne yürüdü. Yürüyüş esnasında "Dereler özgürdür, özgür akacak”, "Gürgen köyünde HES istemiyoruz", "Baro Enerji, Gürgen'den defol”, "HES'lere hayır" sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

PROJELERE AİT ÇED RAPORLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Grup adına açıklamayı yapan Handüzü Yaylası Kültür Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneğinden Zafer Kalender yaptı.

Köylülerin atalarından kalan mirası, çocuklarına aktarmak istediklerini belirten Kalender, "Bu dereler, suyumuzu 50 yıl boyunca hortumlayacak HES firmalarının insiyatifine bırakılamaz. Bu amaçla 2008 yılından beri HES'lere karşı bir mücadele içerisindeyiz" dedi.

2010'da Baro Enerjinin Alicik HES projesine ve İpek Yolu Enerjinin Kale HES projesine ait ÇED raporunun bilirkişi incelemesi sonucunda Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirten Kalender, "Tüm bunlara rağmen Baro Enerji tarafından yeniden bir HES çalışması yürütülmektedir“ dedi.

"YASALAR HİÇE SAYILDI"

Kalender, "Bütün HES projelerinde ve ÇED sürecinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler yasalarda mevcuttur. Ancak Alicik HES projesinin aciliyeti her neyse, yasalar ve ahlak kuralları adeta hiçe sayılarak bu çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Hiçbir yasal dayanağı olmadan, hiçbir tanıtım bilgilendirme toplantısı yapılmadan hukuksuz, kaçak bir şekilde HES çalışması yapıldığını vurgulayan Kalender, "Mahkeme kararları hiçe sayılarak köylülerin onayı alınmadan bu çalışmalar devam etmektedir. ÇED süreci doğru yürütülmediği için bu proje yok hükmündedir" dedi.

Yürütülen çalışmaların çevreye ve insan ilişkilerine daha fazla zarar vermeden bir an önce durdurulmasını talep eden Kalender, "Projenin devam etmesi durumunda vatandaşlar ile şerket arasında çok büyük problemler çıkabileceği endişesini taşıyoruz. Bu HES projesi bir an önce durdurulmalıdır. İlgili makamların bu hassasiyetimizi göz önünde bulundurmasını istiyoruz” dedi.

"YOL YAPIYORUZ" DEDİLER, HES BORUSU DÖŞEDİLER

Fotoğraf: Evrensel

Eyleme katılan vatandaşlar, HES boruları döşenmeye başlayana kadar kendilerine "Size yol yapıyoruz" denildiğini belirtti.

Kandırıldıklarını ifade eden bir vatandaş, "Şimdi halkı bu şekilde kandıranlara soruyorum: Burada yol mu yapılıyor, yoksa HES mi? Eğer dediğiniz gibi yol yapılıyorsa bu borular neyin nesi, bu boruları ne yapacaksınız" diye sordu.

KÖY MUHTARI "KANUNSUZ EYLEME DESTEK VERMEM" DEDİ

HES eylemine katılan Gürgenliler, Köy Muhtarı İsmet Pehlivan’ın HES projesine destek verdiğini iddia ettiler. Telefonla ulaştığımız Pehlivan, eyleme katılmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ben yasa dışı hiçbir eyleme destek vermem. Burada kanun ne derse onu yaparım. Sabah jandarma telefon ederek köyde bir eylem gerçekleşeceğini söyleyince öğrendim. Kaymakam Bey çağırdığında bana HES projesini gösterdi. ÇED raporlarını gösterdi, her şeyin yasal olduğu söylendi. Çalışmaların yasalara uygun olduğunu görüyoruz. Ben öyle çıkıp yasa dışı bir şekilde yapılan eyleme destek veremem. Köylülerin yürüteceği hukuki mücadelenin her zaman yanında olurum.”

Üzerine HES kurulan Balkodu Deresi kurudu

Güneysu’daki HES’e acele kamulaştırma!

Başbakan’ın baba ocağına da HES