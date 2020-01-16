TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt, tedavi görmekte olduğu İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ali Özyurt’un hayatını kaybetmesiyle ilgili TTB tarafından yapılan açıklamada; “Yol arkadaşımızı, TTB ve İstanbul Tabip Odasının (İTO) bütün kademelerinde görev yapmış çok değerli bir aktivistimizi/meslektaşımızı yitirmenin büyük acısı içindeyiz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve TTB camiasına başsağlığı diliyoruz. TTB’ye ve hekim mücadelesine katkıları unutulmayacak” denildi.

Dr. Ali Özyurt, 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 11.00’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, 12.30’da İstanbul Tabip Odasında gerçekleştirilecek törenlerin ardından, GOP Merkez Camii’nde ikindi namazını takiben Beşyüz Evler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DR. ALİ ÖZYURT KİMDİR?

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde (1981-1987) öğrenim gördü. 1987-1989 yılları arasında İnebolu Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı. 1989 yılında asistan olarak girdiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde halen anestezi ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalıştı. Okul yıllarında hayali olan halk sağlığı alanında doktora unvanı aldı. Öğrencilik yıllarından itibaren İstanbul Tabip Odasının her kademesinde ve TTB’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Evli ve bir kız babasıdır. Edebiyata ve medya/sosyal medya çalışmalarına özel ilgi duyan, TTB ve İTO’nun ilgili birimlerinde aktif faaliyet sürdüren Dr. Ali Özyurt, mesleki ve tabip odası faaliyetlerini içeren anılarını “Söz Uçar Yazı Kalır” ve “Umuduna Yaşamak” adlı iki kitapta toplamıştır. (HABER MERKEZİ)

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