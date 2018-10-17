17 Ekim 2018 03:48
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 17:12

Bu sistem sağlıkta şiddeti körüklüyor

1 hekimin günde 80 hastaya baktığını, 1 hastaya sadece 5 dakika ayırabildiğini anlatan hekimler, bu sistemin sağlıkta şiddeti artırdığını belirtti.

Bu sistem sağlıkta şiddeti körüklüyor

TTB'ye üye hekimler sağlıkta şiddete karşı nöbette. Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin  çağrısıyla başlatılan “Sağlıkta Şiddet Yasası istiyoruz” eylemleri son buldu. İstanbul’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde bir hafta boyunca sağlıkta şiddete ve ölümlere dikkat çekmek için nöbet tutan İstanbul Tabip Odası’na üye hekimlere vatandaşlar da destek verdi. Sağlıkta şiddete karşı tuttukları nöbet sırasında konuştuğumuz İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, “Size gelen hastayı 5 dakikada muayene etmeniz dayatılıyor. Bizim hastaya ismini, şikayetini sormamıza bile yetmiyor bu süre. 5 dakika geçince ‘bizim sıramız geçiyor’ diyen dışarıdaki hastaların kavgaları başlıyor. Yani hasta ile hekimler karşı karşıya kalıyor” diyerek uygulanan sağlık politiklarının hem vatandaşa hem de hekime yanısmasını anlatıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt da sağlıkta şiddetin hükümetin politikaları sonucu arttığını belirterek hastaların yaşadıklarının sorumlusunun doktorlar olarak gösterilmesine itiraz ediyor. Nöbete katılarak hekimlere destek veren yurttaşlar ise sağlık sisteminde yaşananların sorumlusunun doktorlar olmadığını söyledi.

    BİR HASTAYA 5 DAKİKA

    Türkiye’deki sağlık sistemi tedavi edilmeden sadece yasa çıkarılarak sorunların giderilemeyeceği aktaran İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, “Sağlıktaki Dönüşüm Programı ve Performans Yasası, hekimlere sabit ücret verip kalanını yaptığı muayeneden, ameliyattan, istediği tahlilden vermek üzere hazırlanmış bir sistem. Bu sistemin sonucunda hekimler daha çok hasta bakmak istediler. Politikacılar da halkın doktora yetişmesi, ulaşmasını kolaylaştırmak için günlük hasta sayılarını inanılmaz artırdı. Psikiyatri kliniklerinde 8 dakika, diğer kliniklerde 5 dakika ara ile randevu veriliyor. Düşünün size gelen hastayı 5 dakikada, 8 dakikada muayene etmeniz dayatılıyor. Bizim hastaya ismini, şikayetini sormamıza bile yetmiyor bu süre. 5 dakika geçince dışarıdaki hasta kavgaları başlıyor ‘bizim sıramız geçiyor’ diyerek zaten baskı kuruluyor hekimler üzerinde” diye konuştu.

    HASTA ‘MÜŞTERİ’ OLARAK TANIMLANIYOR

    En son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şehir hastanelerine iyi doktorlar koyacağız, müşterileri artacak’ dediğini hatırlatan Ömeroğlu “Devleti yöneten kişi tarafından hastalara ‘müşteri’ denildi. Sonuçta sağlık harcamaları o kadar çok arttı ki SGK battı, üniversite hastaneleri battı. Yakında devlet hastaneleri de batacak. Çok net olarak Türkiye’de sağlık sistemi hastalandı ve bitti” dedi. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden örnek veren Ömeroğlu, “Gecede 2-3 hekim, bin ve üzeri çocuk hastaya bakıyor. Böyle bir şey olamaz” diyerek  Sağlıkta Dönüşüm Programı karşısında halkla aynı tarafta olduklarını vurguladı. Yıllık 800 milyon muayene yapıldığını, her gün 3-3 buçuk milyon insanın muayene olduğunu 90-100 milyon insanın ise acillere müracaat ettiğini anlatan Ömeroğlu “Bu insanlar sağlıklarına ulaşabilseydiler bu kadar çok doktora gelirler miydi? Hekime ulaşıyorlar ama sağlıklarına ulaşamıyorlar. Hekime dövmek için, öldürmek için bile ulaşabiliyorlar. Ama sağlıklarına ulaşamıyorlar. Bu sistem hasta bu sistemin ortadan kaldırılması lazım. Açıktır ki vatandaşlar da sağlık çalışanları da bu sistemin kurbanı” değerlendirilmesinde bulundu.

    ‘ACİLLER AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR’

    TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt. Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt, şiddetin yoğun olduğu acillere günde yüz binin üzerinde başvuru yapıldığına işaret ederek  “Acillerde katkı payı alınmadığı içinde aciller amacı dışında kullanılıyor. Bunun da engellenmesi gerek. Acil olmayan hastaların acillere kabul edilmeyip normal polikliniklere gönderilmesi gerekiyor. Hekimlerde gerçek işlerini yapıp, etkin bir tedavi yapılabilir” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın  hekimleri örseleyen söylemlerden kaçınması gerektiğini anlatan Özyurt, bir hekimin günde 80-100 hasta değil de en fazla 40 hastaya bakması gerektiğini ifade ederek “40 civarında hasta bakarsa hekim, daha az yorulur daha az strese girer daha az tüketir kendini ve bu da hekimin motivasyonun artırır. Hekim hastaya iyi zaman ayırdığı için de yaptığı işten daha mutluluk duyar” dedi. TTB olarak yıllardır sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istediklerini, bu yasanı ana muhalefet partisi tarafından meclise verildiğini de hatırlatan Özyurt “Önerimiz iktidar partisinin bu yasa tasarısını yasallaştırılması. Şiddeti caydıracak yasalar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

     BİZ DE MAĞDURUZ HEKİMLER DE

    Hekimlerin ‘Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz’ nöbetine yurttaşlar da ilgili. Nöbete katılarak hekimlere destek veren ve hekimlerin haklı olduğunu düşünen Mehtap Şengöz, “Doktorlarımız bizim sağlımız için varlar. Biz dinlemiyoruz. Hemen cevap bekliyoruz. Gerekli önlemler ve cezalar verilse bir yerde durdurulabilir bu yaşananlar.  Doktorlar için de çok zor durum günde 80 hastaya bakıyorlar. Bu arada biz de mağduruz, doktorlar da. Biz beş dakikada ne derdimizi anlatıyoruz ne de doğru düzgün tedavi oluyoruz. Bunun sorumlusu doktorlarmış gibi görüyoruz” diyerek sorunun çözümü için doktora saygı hastaya güler yüz gösterilmesi gerektiğini söylediSultan Kara  isimli vatandaş ise öncelikle yasaların yeterli olmadığını ve ülkede adalet olmadığı görüşünde. Toplumda insanların artık tahammül gücünün kalmadığını, kimsenin kimseye sabırla yaklaşmadığını belirten Kara “Bu sadece doktorlar için değil hastalar içinde geçerli” diye konuştu.

    HEKİMLER ŞİDDETE KARŞI ANKARA’DA

    Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle tüm tabip odalarıyla bilikte bugün Ankara’da olacak. TTB’den yapılan açıklamada, 9 Ekim 2018’den itibaren sağlıkta şiddete karşı eylem programı başlatıldığı ve bu doğrultuda, 10 Ekim’den bu yana Türkiye çapında “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet eylemlerini bir haftadır sürdürdükleri hatırlatılarak “17 Ekim’de tüm tabip odası başkanlarımızla “Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak üzere  Ankara’da olacağız. Hekimlere yönelik şiddeti kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz” denildi. (HABER MERKEZİ)

     

     

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