Katledilen Demirok bir gün önce karakola başvurmuş

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde evli olduğu erkek Gökhan Demirok tarafından katledilen Melike Demirok’un öldürülmeden bir gün önce karakola başvurduğu anlaşıldı. 8 Ocak günü akşam saatlerinde eşinden gördüğü şiddet nedeniyle can havliyle üzerindeki eşofman ve ayağında terlik ile kendini evden dışarı atan Melike Demirok, 5 gün boyunca gizlendi.

CİNAYET İŞLEMEK İÇİN KARAKOLA BAŞVURMUŞ

Eşinin izini sürebilmek için 9 Ocak günü karakola giden Gökhan Demirok ise, “25 bin TL paramı çaldı” suçlamasında bulunduğu Melike Demirok'un bulunmasını istedi.

Bir süre gizlenen Melike Demirok, kim oldukları öğrenilemeyen iki kadınla birlikte şiddet gördüğü eşinden şikayetçi olmak için 13 Ocak akşamı karakola gitti.

Ancak hakkında ihbarda bulunulduğunun anlaşılması üzerine polisler eşi Gökhan Demirok’a haber verdi. Karakola gelen Gökhan Demirok, ikna ettiği Melike Demirok’la birlikte karakoldan ayrıldı. Melike Demirok, bir gün sonra katledildi.

Kendisinden haber alamayan akraba ve komşularının ihbarı üzerine evine giden polisler, Demirok’un öldürüldüğünü tespit etti.

FAİL HALA ARANIYOR!

Demirok ile birlikte karakola giden kadınların ifadesinin alınmadığı öğrenilirken, Melike Demirok’un geçtiğimiz yıl boşanmak istediği ancak aile baskısı ile boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

İşlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan katil zanlısı Gökhan Demirok'u arama çalışmaları sürüyor. (Diyarbakır/MA)