“Munzur Üniversitesinde bir öğrenci kaçırılmak istendi” iddiası

Munzur Üniversitesinde Gülistan Doku’nun bulunması ve üniversitede yaşanan tacize dikkat çekmek için düzenlenen öğrenci protestosunda konuşan Lider Polat, üniversite yönetiminde olan Cem Tekinoğlu’nun görevden alınmasını istemesi üzerine 2 kişi tarafından tehdit edilerek kaçırılmak istendiğini iddia etti.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Lider Polat’ın, 13 Ocak’ta kayıp olan arkadaşları Gülistan Doku’nun bulunması için üniversitede yaptıkları eylemde, kadın öğrencileri taciz ettiği iddia edilen Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle tehdit edilerek kaçırılmak istendiği söyledi.

VADİYE GÖTÜRÜLMEK İSTENDİ

Lider Polat, 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 gibi tanımadığı bir numaradan kendisinin arandığını belirterek, yemek yediği lokantanın yanına yaşları tahminen 25-40 olan 2 kişinin 34 YS 1062 plaka BMV marka kırmızı bir araçla geldiğini, kendisiyle vadide görüşmek istediklerini ifade ettiklerini kaydetti. Polat, görüşmeye gelen 2 kişiye açık bir kafede görüşebileceğini, onun dışında vadiye gelmeyeceğini aktardığını dile getirdi.

‘TEKİNOĞLU’NUN İSMİNİ AĞZINIZA ALMAYACAKSINIZ’

Polat, bu şahısların kendisiyle ısrarla vadide görüşmek istediğini, kabul etmeyince ıssız bir yere çekerek, “Üniversitede Cem Tekinoğlu kardeşimize dair bir açıklama yapmışsın. Senin o açıklamayı düzeltmen gerekir. Sen ve arkadaşların bu konuyla ilgilenmemesi gerekiyor. Bu kişinin adını bir daha ağınıza almayacaksınız” diyerek tehdit edildiğini aktardı. Polat, kendilerine “Ne vasıfla bunları dediklerini” sorduğunu, iki kişinin “uzatma sen bizi anladın” diyerek gittiklerini ifade etti.

“ÇOK SAYIDA KİŞİ BU İŞİN ARKASINDA”

Polat, “Üniversitenin içi çok ciddi kirli odakların yer aldığı bir hal almış. Üniversite, öğrencilerin ve gençlerin alanıdır. Orada yaşanan her şeyi dile getireceğiz ve karşı çıkacağız. Özelikle Cem Tekinoğlu’na dair sarf ettiğim sözler rahatsızlık yaratmış. Bu da gösteriyor ki Cem Tekinoğlu yalnız değildir. Çok sayıda kişi bu işin arkasındadır” diye konuştu.

Polat, söz konusu kişiler hakkında gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yüzlerce öğrenci, kayıp olan arkadaşları Gülistan Doku için üniversitede eylem yapmak istemişti. Bunun üzerine Rektör Ubeyde İpek, öğrencilerin yanına gelerek, öğrencilerin eylemlerini sonlandırmasını istemişti. Burada konuşan Lider Polat, eylemlerinin yalnızca Gülistan Doku’nun bulunmasına dair olmadığını, üniversitede yaşanan sorunlara karşı da yapıldığını belirterek, bu sorunlara çözüm bulunmasını istemişti. Polat’ı susturmaya çalışan Rektör İpek, öğrencilerin ismi tacizle gündeme gelen Cem Tekinoğlu’na dikkat çekmesi üzerine kampüsten ayrılmıştı. (Dersim/MA)