15 Ocak 2020 11:16

“Munzur Üniversitesinde bir öğrenci kaçırılmak istendi” iddiası

Munzur Üniversitesinde Gülistan Doku için yapılan basın açıklamasında üniversite yönetiminde olan Cem Tekinoğlu’nun görevden alınmasını isteyen Lider Polat tehdit edildiğini söyledi.

Lider Polat

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Munzur Üniversitesinde Gülistan Doku’nun bulunması ve üniversitede yaşanan tacize dikkat çekmek için düzenlenen öğrenci protestosunda konuşan Lider Polat, üniversite yönetiminde olan Cem Tekinoğlu’nun görevden alınmasını istemesi üzerine 2 kişi tarafından tehdit edilerek kaçırılmak istendiğini iddia etti.

    Munzur Üniversitesi öğrencisi Lider Polat’ın, 13 Ocak’ta kayıp olan arkadaşları Gülistan Doku’nun bulunması için üniversitede yaptıkları eylemde, kadın öğrencileri taciz ettiği iddia edilen Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cem Tekinoğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle tehdit edilerek kaçırılmak istendiği söyledi.

    VADİYE GÖTÜRÜLMEK İSTENDİ

    Lider Polat, 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30 gibi tanımadığı bir numaradan kendisinin arandığını belirterek, yemek yediği lokantanın yanına yaşları tahminen 25-40 olan 2 kişinin 34 YS 1062 plaka BMV marka kırmızı bir araçla geldiğini, kendisiyle vadide görüşmek istediklerini ifade ettiklerini kaydetti. Polat, görüşmeye gelen 2 kişiye açık bir kafede görüşebileceğini, onun dışında vadiye gelmeyeceğini aktardığını dile getirdi.

    ‘TEKİNOĞLU’NUN İSMİNİ AĞZINIZA ALMAYACAKSINIZ’

    Polat, bu şahısların kendisiyle ısrarla vadide görüşmek istediğini, kabul etmeyince ıssız bir yere çekerek, “Üniversitede Cem Tekinoğlu kardeşimize dair bir açıklama yapmışsın. Senin o açıklamayı düzeltmen gerekir. Sen ve arkadaşların bu konuyla ilgilenmemesi gerekiyor. Bu kişinin adını bir daha ağınıza almayacaksınız” diyerek tehdit edildiğini aktardı. Polat, kendilerine “Ne vasıfla bunları dediklerini” sorduğunu, iki kişinin “uzatma sen bizi anladın” diyerek gittiklerini ifade etti.

    “ÇOK SAYIDA KİŞİ BU İŞİN ARKASINDA”

    Polat, “Üniversitenin içi çok ciddi kirli odakların yer aldığı bir hal almış. Üniversite, öğrencilerin ve gençlerin alanıdır. Orada yaşanan her şeyi dile getireceğiz ve karşı çıkacağız. Özelikle Cem Tekinoğlu’na dair sarf ettiğim sözler rahatsızlık yaratmış. Bu da gösteriyor ki Cem Tekinoğlu yalnız değildir. Çok sayıda kişi bu işin arkasındadır” diye konuştu.

    Polat, söz konusu kişiler hakkında gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

    NE OLMUŞTU?

    Yüzlerce öğrenci, kayıp olan arkadaşları Gülistan Doku için üniversitede eylem yapmak istemişti. Bunun üzerine Rektör Ubeyde İpek, öğrencilerin yanına gelerek, öğrencilerin eylemlerini sonlandırmasını istemişti. Burada konuşan Lider Polat, eylemlerinin yalnızca Gülistan Doku’nun bulunmasına dair olmadığını, üniversitede yaşanan sorunlara karşı da yapıldığını belirterek, bu sorunlara çözüm bulunmasını istemişti. Polat’ı susturmaya çalışan Rektör İpek, öğrencilerin ismi tacizle gündeme gelen Cem Tekinoğlu’na dikkat çekmesi üzerine kampüsten ayrılmıştı. (Dersim/MA)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Dersim Belediyesinin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına SGK tarafından haciz kondu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Hafter ve Memlük, Erdoğan’a Putin’in mesajını mı verdi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Moskova’da 2 masa

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Güvensizlik sendromu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Der mi?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ahmet Altan’a özgürlük!

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Endüstri hizaya sokar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Zam beklentisi nedeniyle ilaç bulunamıyor
    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Zam beklentisi nedeniyle ilaç bulunamıyor

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, şubat ayında ilaca zam yapıldığı için firmaların ilaçlarını depolara vermek istemediğini, dolayısıyla halkın pek çok ilacı bulamadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

    İki lider arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durum ile İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ve bu ülkedeki protestoların ele alındığı bildirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı
    Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı

    Basın İlan Kurumu bayi satışlarına dair verdiği ilan kesme cezasına yaptığımız itirazı reddetti. Ret kararında skandal gerekçeler yer aldı. Bir okurun 2 gazete alması ilan kesme gerekçesi sayıldı.

    Domuz gribinden ölüm iddialarını yorumlayan Dr. Öztürk: Sağlık Bakanlığı aydınlatmalı
    Domuz gribinden ölüm iddialarını yorumlayan Dr. Öztürk: Sağlık Bakanlığı aydınlatmalı

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, domuz gribinden ölüm iddialarını Evrensel'e değerlendirdi. Öztürk, Sağlık Bakanlığına "Açıklama yapın" çağrısı yaptı.

    Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
    Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi yaşamını yitirdi

    Sultangazi'de işçilerin yaşadığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi.

    Ahmet Öztürk: Termik santraller istihdamı artırmıyor, göçe zorluyor
    Ahmet Öztürk: Termik santraller istihdamı artırmıyor, göçe zorluyor

    CHP’li Burhanettin Çakır’ın Zonguldak Belediye Meclisi'nde termik santrallere karşı deklarasyon yayımlanması teklifine, AKP’liler “İstihdam olmayınca sağlığı ne yapacaksın” diye karşılık verdi.

    Metal işçileri öfke biriktiriyor
    Metal işçileri öfke biriktiriyor

    Hayat pahalılığı, sonu gelmeyen zamlar, eriyen ücretler... MESS sözleşmesi döneminde metal işçilerini öfkelendiren bu nedenlerle “dokunulmaz” sayılan Erdoğan da hedefe konmaya başlandı.

    Antep'te eğitimcilerden Vali Davut Gül'e cevap: Başarısız olan eğitim sistemi
    Antep'te eğitimcilerden Vali Davut Gül'e cevap: Başarısız olan eğitim sistemi

    Antep’teki eğitim başarısının düşüklüğünü Suriyeli mülteci çocuklara ve “Hiç okumaya niyeti olmayan” öğrencilere bağlayan Antep Valisi Davut Gül’e, sendikalardan tepki geldi.

    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    Oscar adaylarına bir kez daha “Çok beyaz ve erkek” eleştirisi geldi
    Oscar adaylarına bir kez daha “Çok beyaz ve erkek” eleştirisi geldi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz
    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

    Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti
    Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

    Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri OSB’sine tepki gösteren Didim halkı, eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

    Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız
    Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

    Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine İzmir'de basın açıklaması düzenlendi.

    Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor
    Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

    Türk Metal üyesi CMS Jant işçileri, sendikalara üretimi etkileyecek eylem kararı alma çağrısı yapıyor.

    İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?
    İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

    Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların aileleri hastalıkta kullanılan medikal cihazların SGK kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

    TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı
    TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı

    İzmir’de kurulu TPI’da 6 işçinin işten atılması üzerine dün akşam yapılan açıklama sonrası patron geri adım attı.