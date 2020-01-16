Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) bayi satışlarına dair verdiği ilan ve reklam kesme cezasına yaptığımız itirazı reddetti. BİK gazetemiz okurlarının 3’ten fazla aldığı gazeteleri suç unsuru saydı! BİK ayrıca bu gazetelerin nereye götürüldüklerine de raporlarında yer verdi. Gazetemiz Avukatı Devrim Avcı gazetenin okurlar üzerinden cezalandırılmaya çalışıldığını belirterek “Siz okurların fiziki takibini mi yapıyorsunuz? Biz tutanaklardan bunu anlıyoruz.” dedi.

Basın İlan Kurumu okurların toplu şekilde gazete almasını suç unsuru sayarak gazetemizin asgari fiili satış şartını gerçekleştiremediğini iddia etti. Bayilerde tek tek incelemeler yapan BİK, okurların toplu gazete almasını ceza sebebi olarak gördü.

BİK 28 Kasım 2019’da Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de tek tek bayilere giderek “Son noktalı bayilerde satışların makul ve kabul edilebilir gerekçelerle birden fazla yapılan satışlar istisna olmak üzere fiilen ve birer birer yapılmış olması” hükmüne aykırılık teşkil ettiğini, okuyucularımızın “birden fazla gazete aldığını” belirlediğini aktardı.

"CEZAEVİNE 5 GAZETE GÖTÜRMEK SUÇ"

Diyarbakır’da ise 28 Kasım’da Nevzat Aydın bayisine gönderilen gazetelerin 5’inin bir kişi tarafından alınıp cezaevine götürülmesi suç oldu. Kurum bu 5 gazetenin cezaevine götürüldüğü bilgisine nereden ulaştığına ise raporunda yer vermedi.

28 Kasım’da İzmir’de Meydan Market’te 8 gazetenin, Has-Er Market’te 3 gazetenin bir kişi tarafından alınması gazetemize verilen cezanın sebebi sayıldı.

Kurum, Ankara’da 28 Kasım 2019’da Mert Ulaş adlı bayiye 47 gazete ulaştırıldığı, 43 gazetenin bir okur tarafından alınıp dağıtıldığını belirtti.

Okurlarımızın Adana’da Nesrit Bulut bayiinden 5, Aktif Gıda Pazarlama adlı bayiden 2 adet gazete alması yine tuhaf bir biçimde BİK raporlarına yansıdı.

Gebze’de BİK’in yaptığı denetimlerde ise Şen Gıda bayisine 20 gazete verilmesi ve bunun 15’inin toplu olarak satın alınması, Zaman Gıda’dan ise 8 gazetenin alınması raporda yer aldı.

BASIN İLAN KURUMU: ŞİKAYETÇİ, MAĞDUR, SAVCI, HAKİM, POLİS

Gazetemiz Avukatı Devrim Avcı Basın İlan Kurumunun görevinin yönetmelikle resmi ilanları ve reklamları dağıtmak olarak belirlendiğini ancak kurumun bunu Evrensel, BirGün, Cumhuriyet gibi gazeteleri bastırmak için kullandığını belirterek “Basın İlan Kurumu kendi kendine resen şikayetçi oluyor, kendi kendine araştırma yapıyor ve cezasını yine kendisi veriyor. İlan kesiyor reklam durduruyor. BİK hem şikayetçi, hem mağdur, hem savcı, hem hakim, hem de polis rolü oynuyor. Böyle bir durum hukuk devletinde kabul edilemez.” dedi.

"HER OKURU ÇALIŞAN OLARAK MI GÖRÜYOR?"

Basın İlan Kurumunun Diyarbakır’a, İzmir’e, Kocaeli’ye gidip bir kişinin kaç tane gazete alabileceğine karar vermesinin, gazetemizin “Bir oku, bir okut” kampanyasını engelleme çalışması olduğunu söyleyen Devrim Avcı, BİK’in “Gazeteyi, gazete çalışanları alıyor” şeklindeki kararını “Her okuru çalışan gibi mi görüyorsunuz? Çalışan olması için sigortayla beraber bir sürü prosedür lazım. Ama siz hiçbiri olmadığı halde Evrensel alan herkese, bu gazetenin çalışanı olarak bakıyorsunuz. Ön yargılı bir tutum var” diyerek yorumladı.

"OKURLARA FİZİKİ TAKİP Mİ UYGULANIYOR?"

Devrim Avcı şöyle devam etti: “Diyarbakır’da gazete alıp cezaevine götürüyor’ deniliyor. Siz gazeteyi alan insanları takip mi ediyorsunuz? Cezaevine götürüldüğünü nereden biliyorsunuz? Fiziki takip sürecine mi alıyorsunuz? Biz bu tutanaktan onu anlıyoruz. Gazete okur üzerinden cezalandırılmaya çalışılıyor. Biz de bunlarla ilgili hukuki yola başvuracağız elbette.”

RESMİ İLANLAR 2 AY SONRA TAMAMEN KESİLECEK

Basın İlan Kurumu ayrıca kararında “Durma kararı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde yayınlama hakkı yeniden devam edemeyen gazetelerin, … resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı sona erer.” maddesini de hatırlattı. Gazetemize ilk resmi ilan ve reklam kesme cezası 18 Eylül 2019’da verilmişti. Gazete olarak 2 Ekim’de karara itiraz etsek de 10 Ekim’de itiraza ret cevabı geldi. Ayrıca Basın İlan Kurumu kararlarının PTT tarafından gazetemize geç gönderilmesi de bu duruma eklendi. 14 Ekim tarihinde ise bu sürecin yeniden değerlendirilmesi için “yeniden denetim” istedik. 4 Kasım’da verilen yeniden denetim kararının denetleme ücreti de gazetemizce ödendi. 19 Aralık’ta ise hâlâ yeniden denetim yapılmaması sebebiyle gazetemize yanıt verilmesi için dilekçe verdik. 14 Ocak 2020’de ise toplu alımlarla ilgili skandal bilgilerle dolu olan rapor gazetemize ulaştırıldı. Kurum “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin yayınlama hakkının durması başlıklı 19. maddesi uyarınca gazetenin ihlalinin devam etmesi sebebiyle resmi ilan yayınlama hakkının durdurulmasının devamına” karar verdi. Yaklaşık 4 aydır cezalı durumda gösterilen gazetemizin, Basın İlan Kurumunun resmi ilan hakkını sona erdirmesine ise 2 ay kaldı. Mart ayına kadar “Resmi ilan durdurma cezası” sona ermezse gazetemiz Evrensel, resmi ilan alamayan gazete statüsüne girecek. (İstanbul/EVRENSEL)

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