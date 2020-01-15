Karmez işçilerinin ücretleri ödenmeden üretim durduruldu

Almanya’da döner işletmeciliği yapan Tütüncübaşı kardeşlerin İzmir’de kurdukları gıda şirketi Karmez Birleşik Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Karmez Gıda), işçilerin ücretini ödemeden üretimi durdurdu. 2015 yılında iflas erteleme başvurusu yapan ve borca batık olduğu ileri sürülen Karmez Gıda, Kemalpaşa’da 10 dönüm arazi üzerine kurulu fabrikasında 250 çeşit ürün çıkarıyor. 1996’da kurulan fabrikanın önemli ihraç kalemleri arasında döner pidesi ve tortilla bulunuyor. Karmez A.Ş.’de çalışan işçiler, firmanın uzun zamandan beri ekonomik olarak zorlandığını ve yılbaşından hemen önce de üretimi durduğunu ancak ücretlerinin ödemediğini söyledi.

“ÖDEME SÖZLERİ TUTULMADI”

Karmez A.Ş.’de 13 yıldır servis şoförü olarak çalışan Mehmet Zengin, firmanın 4 yıldır ödemeleri aksattığını son 3 aydır da hiçbir ödeme yapmadığını söyledi. Geçtiğimiz aralık ayına kadar yetkililerle yaptıkları her görüşmede ödemelerin yapılacağına dair sözler verildiğini aktaran Zengin, sözlere rağmen şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmadığını belirtti.

“TELEFONLARIMIZI BİLE AÇMIYORLAR”

Çalışan 150 işçiden biri olan Delil Filiz de 13 yıldır fabrikada üretim sorumlusu olarak çalıştığını ve hakkedişlerini alamadıklarını kaydetti. Ücret, mesai ve tazminatlarını ödemeden habersiz işten çıkarıldıklarını anlatan Filiz, “4 seneden beri ödemelerimiz aksıyordu ama hiç böyle olmamıştı. 6 aylık ücretlerimiz duruyor ve hiçbir ödeme yapmadan üretimi durdurdular. Ödeme yapılacağının sözünü verdiler ama aralık ayından beri de telefonlarımıza bile açmıyorlar. Evliyim iki çocuğum var. Borçlarım birikti. Haklarımızı alabilmek için davamızı açacağız ancak firma geçen sene ödemelerini yapmadan 50 işçiyi de işten çıkarmıştı. Onların davası sürüyor ancak hiçbir gelişme olmadı şimdiye kadar, mağdur durumdayız” diye konuştu. (İzmir/MA)

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