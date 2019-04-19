Karmez'den parasını alamayan işçi 20 gündür fabrika önünde bekliyor

İzmir Kemalpaşa’da yer alan Karmez ekmek fabrikasında 3 aylık ücretini alamadığı için işten ayrılan Hülya Özdemir, 20 gündür fabrika önünde direniyor.

2 yıldır Kemalpaşa’daki Karmez ekmek fabrikasında çalışan Hülya Özdemir, 3 aylık ücretini almadığını belirtti. 24 Şubat’ta işten ayrılan Özdemir, 20 gündür ücretini almak için fabrika önünde beklediğini söyledi. Aralık, ocak ve şubat aylarının ücretini alamadığı gibi işten çıkarken sadece ücretini almak istediğine dair imza attığını söyleyen Özdemir, “Sürekli erteliyorlar, muhatap olarak yalnızca karşımda muhasebeciyi buluyorum” dedi.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

Menderes’te oturan Hülya Özdemir, her gün Kemalpaşa’ya gitmenin yorucu ve masraflı olduğunu, dolayısıyla çareyi fabrika önünde beklemekte bulduğunu belirtti. Özdemir, “Düzensizlik var. Zaten kimse gelip gitmiyor ki. İnsanlar çıkarken bile mahkeme ile uğraşmak istemiyorlar ki ben de beklemek istemedim. Gerekçeyi de doğru düzgün sunmuyorlar, paramız yok diyorlar sadece” dedi.

Özdemir, “Ben böyle olsun istemezdim ama mecbur bıraktılar. 2 Nisan’dan beri fabrika önünde arabada bekliyorum. Hakkımı alıncaya kadar beklemeye kararlıyım, 3 haftadır burada titreye titreye arabada yattıysam eğer bundan sonra da vazgeçmeyeceğim” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)