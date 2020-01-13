13 Ocak 2020 03:41

Rashit çetesi artık yok!

Grup bir süre müziğe ara verir, bu kararları çok tartışılır. 20 yıllık Rashit, sahnelere veda eder. Artık çete yoktur…

Rashit grubu üyeleri

Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    • Paylaş

    Anıl YURDAKUL
    İstanbul

    Yıl 1999. Kadıköy vapur iskelesi önünde halka açık gerçekleşen İstanbul Müzik Şöleni Festivali’nde Crunch ve Radical Noise gibi hardcore grupların ardından sahneye Rashit çıkacaktır. Saatler gece yarısını gösterirken meydana Yeldeğirmeni Ülkü Ocakları gelir. Rashit, “Katilin Adı Yok” parçasını söylemeye başladığında seyirci slogan atar: “Faşizme karşı omuz omuza”. Bir an önce geceyi sonlandırma derdinde olan polis, elektrik şalterini indirir. Konser, savaş alanına döner. Faşistlerin fırlattığı bira şişelerinden grubun üyelerinin hem kolları kırılır hem de gitarları. Geceyi Göztepe SSK Hastanesi’nde sonlandırmak zorunda kalan Rashit için ertesi gün işler daha da kötüye gider. Baskılar artar, tehdit telefonları gelmeye başlar. Mekanlar da Rashit’e sahne vermekten tedirgin olur. Grup bir süre müziğe ara verir, bu kararları çok tartışılır. 20 yıllık Rashit, sahnelere veda eder. Artık çete yoktur…

    Rashit grubu 1993’te Akmar pasajı çevresinde takılan bir arkadaş çetesi tarafından kuruldu. Gruba yıllar içinde bass gitara Bülent Kabaş, lead gitara Atilla Kirçelli ve vokale de Oğuz Taktak katılırken orijinal kadrodan gitarda Tolga Özbey ve davulda Gökhan Tunçişler kaldı. Kurulduğunda, Türkiye’de icra edilen punk rock türünde pek de grup yoktu. Headbengers, Dead Army Boots ve Spinners’i saymazsak.

    Türkçe sözlü şarkı yazımı üzerine direnen bir ekipti Rashit. Kadıköy, Taksim’in arka sokaklarında, kayalarda şarap içip; kaset tezgahı açarak, çekim kaset satarak, stüdyo kayıtlarını yapıp ilk demolarını çıkardılar. “Do It Yourself” adlı demo gerçek anlamda da “kendin yap” sloganını taşıyordu. Fotokopi kapak ve evde çoğaltılmış 200 kaset İstanbul’da “Deniz Kitapevi”, “Zihni Müzik” gibi plak dükkanlarında elden ele yayıldı.

    Grup üyeleri fotokopi fanzinler yayınlıyor, henüz İstanbul’da rock barlar sayıca fazla olmadığından Taksim’deki pavyonlarda amfi davul taşıyarak konserler veriyorlardı. Bu mekanların yıllar içerisinde birer birer rock barlara dönüşümünü yaşadı Rashit…

    Türkiye henüz yaptıkları protest sözlere hazır değildi. Hâlâ 12 Eylül Darbesinin etkisi altında sansür zihniyeti devam ediyordu. Dönemin ruhunda alternatif olan her şeye karşı bir direnç vardı. Polis nezarete atar, ülkücüler sokakta üzerlerine saldırırdı. Kavga, dövüş alıştıkları bir durumdu. Konserler şişe fırlatmalar nedeniyle ciddi yaralanmalarla geçer, dış görünüşleri yüzünden satanist olmakla suçlanıp saldırıya uğrarlardı. Birçok punk ve metal grup saldırılar yüzünden İngilizce şarkı sözleriyle müzik icra ederken Rashit taviz vermedi. Türkçe söylemekten vazgeçmedi. 

    SERBEST KALMIŞ ANARŞİST

    1995 yılında o güne kadar çıktıkları en büyük sahneye çıktılar. Cekul Vakfı’nın düzenlediği “Birikim Festivali”nde Sultanahmet Meydanı’nda “ZEN” grubuyla aynı sahneyi paylaştılar. Bir süre önce intihar eden yakın arkadaşları Pj Barış’ın bestesi “Serbest Kalmış Anarşist” şarkısının sözleri Sultanahmet Meydanı’nda yankılanırken dönemin rockerları, metalcileri, bir avuç punk dinleyicisi, gürültüyü duyup meraktan gelmiş insanlar, örgü ören teyzeler ve elbette dönemin olmazsa olmazı polisler ile dolmuştu. Polisler sözleri idrak ettiğinde grubu almak için sahneye hamle yapmış ama kalabalıktan faydalanan Cekul Vakfı, Rashit’i taksiyle olay yerinden çoktan uzaklaştırmıştı. Konseri düzenleyenler merkeze çekildi, grup bir süre ortadan kayboldu. Ama bu konser İstanbul punk camiasının bir araya gelerek ortak işler yapmaya karar verdikleri bir etkinlik olarak tarihe geçti. Birçok insan ‘yeraltı sahnesinden’ fotokopi afişleri görmüş ve konsere gelmişti. Taksim’de ‘90’lar sahnesinin istilası bundan sonra hızlanacaktı. O dönemde zaten müzik yapan Tampon, Regorge, Prof, Radical Noise, Ask it Why, Necrosis, Godzilla, PIRT, Not Personal Just Bussiness vb. birçok grup bir arada konserler vereceklerdi. Şehrin alternatif sesi yükseliyor ve güçleniyordu! 

    1996 yılında Taksim Atlas Pasajı’nda KOD Müzik bağımsız bir plak şirketi olarak İstanbul ‘yeraltı’ müziğinin bir avuç neferi tarafından kurulmuştu. Türkiye’nin ilk hardcore albümünü yayımladılar: Radical Noise/Ask It Why “Sevdasız Hayat.” KOD için sırada ilk punk albümünü yayınlamak vardı. Rashit’in Harbiye’deki Captain Hook konserinde KOD Müzik ile bira muhabbeti sırasında o güne kadar sadece “Do it yourself” yayınlar yapan gruba “bandrollü” bir albüm yayınlamak isteyip istemediği soruldu. “Paran Yoksa Öl”, “Şark Cephesi”, “Katilin Adı Yok” gibi şarkılarının sözleri yüzünden defalarca fiziksel saldırıya uğrayan grup, Do It Yourself tarihlerine son vererek Türkiye’de yayınlanacak ilk punk rock albümünü kaydetmek üzere stüdyoya girdi. Bütçe inanılmaz dardı ve Çukurcuma’daki stüdyo kaydının başında Zugasi Berepe grubundan Metin Kalaç vardı. 48 saat gibi çok kısa sürede 10 şarkı kaydedildi. Stüdyodaki herkes “Acaba Kültür Bakanlığı sözlere izin verecek mi?”, “Yayınlanırsa nasıl tepki olacak” diye düşünürken 12 Aralık 1999 tarihinde albüm “Telaşa Mahal Yok” adı altında yayımlandı. 

    Rashit, albümün yayınlanmasının ardından İstanbul Kemancı’dan başlayan bir turneye çıktı, Anadolu’yu turladı. Konserlerde sürekli sağ kesim tarafından saldırıya uğradı. Ama sol camia tarafından bilinirliliklerini daha da arttırdı. Albüm kısa sürede 10 bin satışa ulaştı. Sözler konserlerde hep bir ağızdan söylenir olmuştu. Tehditler de alıyorlardı fakat o dönemde Taksim neredeyse bağımsızlığını ilan edecek hale gelmişti. Özerkleşmiş bu semtte kendilerini güvende hissediyorlardı. Abdullah Sokak’ta içtikleri sırada polisin hepsini toplamasına rağmen…

    Erkin Koray’ın da olduğu bir babalar gününde Kemancı Bar’da Kramp, Kronik gibi gruplar kendi tarzında Erkin Koray şarkısı çalmaktaydı. Sahne Rashit’e geldiğinde “Gaddar”ı çalarlar. Koray’ın tepkisi “Ağzına s…. şarkının” olur. 

    Yurt dışındaki plak şirketleri de Rashit’in kasetlerini ve plaklarını basar. 1995 yılında Fransa’da Darbouka records adında bir firma kırkbeşlik plaklarını yayımladı. Ama mahalle baskısı ve mekanlar punk konserlerini tehlikeli bulmaya başlamasının ardından sahne alamaz hale gelirler. Grup yorulmuş ve yıpranmıştı. Rashit çetesi bu şartlar altında devam etmenin tehlikeli olacağını düşünmüştü. Ayrılmak isteyenler de olmuştu. Ara vermelerinin ardından tekrar toplanmışlardı ama grubun milenyum sonrası olan süreci ayrı bir yazı konusu…

    Geçtiğimiz aralık ayında Rashit, Kadıköy’de son kez sahne aldı. Her dönemde şimşekleri üzerine çekmeyi bilen bir punk grubumuz olan Rashit artık yok! 

     

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak
    SONRAKİ HABER

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Savaş rejimine karşı dayanışma

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Siste yolculuk!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kartalimeni-2: Bir balıkçı köyüne dair hikayat

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Kanlı süt!..

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Tüccarlar; Rest Tiyatro’da

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Mona Lisa tablosu Türkiye’de

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ufka doğru

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yatağımızdaki düşman: Dayatılmış evlilik

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Kalu bela’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Süleymani’nin öldürülmesi son değil, başlangıç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak
    Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak.

    GÜNCELLENDİ
    Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 mülteci öldü
    Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 mülteci öldü

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. 8'i çocuk 11 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. 6 kişi gözaltına alındı.

    Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
    Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

    Irak’ta ABD'nin Balad üssüne saldırı
    Irak’ta ABD'nin Balad üssüne saldırı

    Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan mermisi ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

    Hafter güçleri: Türkiye'ye ait İHA düşürüldü
    Hafter güçleri: Türkiye'ye ait İHA düşürüldü

    Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’ye ait bir İHA düşürüldüğünü duyurdu.

    Esper'den İran açıklaması: Ön koşulsuz müzakere etmeye hazırız
    Esper'den İran açıklaması: Ön koşulsuz müzakere etmeye hazırız

    Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Trump'ın İran ile ön koşulsuz olarak konuşmaya hazır olduğu açıklaması yaptı.

    Leyla Güven: Çözüm ne ABD’de ne Rusya’da çözüm halklarda
    Leyla Güven: Çözüm ne ABD’de ne Rusya’da çözüm halklarda

    HDP Milletvekili Leyla Güven, Türkiye’nin Rusya, ABD, İran gibi ülkelerde çözüm aradığına dikkat çekerek, “Çözüm ne Trump’ta, ne Putin’de. Çözüm halkların kendisindedir” dedi.

    Masal anlatıcısı Leyla Melike Şahin: Büyükleri masalların dünyasına çağırıyoruz
    Masal anlatıcısı Leyla Melike Şahin: Büyükleri masalların dünyasına çağırıyoruz
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    GÜNCELLENDİ
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Sennur Sezer’in ikramıdır, buyurmaz mısınız?
    Sennur Sezer’in ikramıdır, buyurmaz mısınız?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı

    TÜPRAŞ'ta yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı
    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı

    İzmir'de Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Ali Rıza Koçer, aracını park ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Koçer saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi
    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi

    İzmir Bayraklı'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında panel düzenlendi.

    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu
    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu

    İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren Enver Yıldız, cezaevinde ölü bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek

    İzmir'de KESK'in çağrısı ile “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” sloganıyla bölgesel miting gerçekleştirildi. Mitinge emek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütleri de katıldı.

    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme
    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme

    Bornova Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Siyaset, Toplum ve Teknoloji Işığında Değişen Gazetecilik" paneli ve sergisi düzenledi.