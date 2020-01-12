Soylu, Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan tiyatroya katılanları hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa gidenleri hedef aldı. "Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz" ifadelerini kulllanan Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır’a yönelik "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” sözlerini sarfetti.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Devran" adlı kitabı, Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından dün İstanbul Harbiye’de bulunan Kenter Tiyatrosunda okuma tiyatrosu olarak sahnelendi.

AA'nın haberine göre Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Soylu Demirtaş'ı ve tiyatro oyununa gidenleri şu sözlerle hedef aldı: "Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil." (HABER MERKEZİ)

Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı

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