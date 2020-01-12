12 Ocak 2020 18:01

Soylu, Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan tiyatroya katılanları hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa gidenleri hedef aldı.

Süleyman Soylu, Kastamonu'da konuşuyor

Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

    • Paylaş

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa gidenleri hedef aldı. "Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz" ifadelerini kulllanan Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır’a yönelik "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” sözlerini sarfetti.

    Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Devran" adlı kitabı, Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından dün İstanbul Harbiye’de bulunan Kenter Tiyatrosunda okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. 

    AA'nın haberine göre Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Soylu Demirtaş'ı ve tiyatro oyununa gidenleri şu sözlerle hedef aldı: "Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil." (HABER MERKEZİ)

    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı

    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı

    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!

    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!

    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor

    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor

    Beterotu ve Devran

    Fatih POLAT

    Beterotu ve Devran

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Afganistan'da sel sonucu 11 kişi hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Savaş rejimine karşı dayanışma

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Siste yolculuk!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kartalimeni-2: Bir balıkçı köyüne dair hikayat

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Kanlı süt!..

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Tüccarlar; Rest Tiyatro’da

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Mona Lisa tablosu Türkiye’de

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ufka doğru

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yatağımızdaki düşman: Dayatılmış evlilik

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Kalubela’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Süleymani’nin öldürülmesi son değil, başlangıç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Leyla Güven: Çözüm ne ABD’de ne Rusya’da çözüm halklarda
    Leyla Güven: Çözüm ne ABD’de ne Rusya’da çözüm halklarda

    HDP Milletvekili Leyla Güven, Türkiye’nin Rusya, ABD, İran gibi ülkelerde çözüm aradığına dikkat çekerek, “Çözüm ne Trump’ta, ne Putin’de. Çözüm halkların kendisindedir” dedi.

    Soylu, Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan tiyatroya katılanları hedef aldı
    Soylu, Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan tiyatroya katılanları hedef aldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa gidenleri hedef aldı.

    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı

    TÜPRAŞ'ta yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    Binlerce İranlı onlarca kentte İran yönetimini protesto etti
    Binlerce İranlı onlarca kentte İran yönetimini protesto etti

    İran hükümetinin Ukrayna uçağını "yanlışlıkla vurduğunu" açıklamasının ardından halk, onlarca kentte hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

    Rosa Luxemburg Konferansı'nın 25'incisi Berlin'de yapıldı: Sokak gücünü gösterdi
    Rosa Luxemburg Konferansı'nın 25'incisi Berlin'de yapıldı: Sokak gücünü gösterdi

    Junge Welt gazetesi ile pek çok kurumun Almanya'nın Berlin kentinde düzenlediği 25. Rosa Luxemburg Konferansı tamamlandı.

    Kanal İstanbul’a "Hayır" diyen yüzlerce kişi yaşam zincir oluşturdu
    Kanal İstanbul’a "Hayır" diyen yüzlerce kişi yaşam zincir oluşturdu

    Kanal İstanbul projesine "Hayır" diyenler Küçükçekmece gölü etrafında insan zinciri oluşturdu.

    GÜNCELLENDİ
    Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 mülteci öldü
    Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 mülteci öldü

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. 8'i çocuk 11 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişi gözaltına alındı.

    Antep'te 14 çocuğu cinsel istismara maruz bırakan faile "iyi hal" indirimi
    Antep'te 14 çocuğu cinsel istismara maruz bırakan faile "iyi hal" indirimi

    Antep Belediyesine bağlı sanat merkezinde eğitmen olan Yusuf Gökhan Emir’in 14 çocuğu istismara maruz bıraktı. Fail önce 136 yıl hapse çarptırıldı. Ardından cezada "iyi hal" indirimi uygulandı.

    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    Çukurova Kitap Fuarı’nda 50 kuşak öykücülüğü konuşuldu
    GÜNCELLENDİ
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    "Hayat" gibi bir his: Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Doktor Şemsettin Koç'un tanıklığı: Empati ile Vicdana Dokunabilmek
    Sennur Sezer’in ikramıdır, buyurmaz mısınız?
    Sennur Sezer’in ikramıdır, buyurmaz mısınız?
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    İstanbul’dan opera dünyasının bir yıldızı geçti: Angela Gheorghiu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı
    TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı

    TÜPRAŞ'ta yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı
    İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer silahlı saldırıya uğradı

    İzmir'de Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Ali Rıza Koçer, aracını park ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Koçer saldırıdan yara almadan kurtuldu.

    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi
    Bayraklı Belediyesi Çalışan Gazeteciler Günü paneli düzenledi

    İzmir Bayraklı'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında panel düzenlendi.

    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu
    Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren Enver Yıldız cezaevinde ölü bulundu

    İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren Enver Yıldız, cezaevinde ölü bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek
    KESK İzmir’de miting düzenledi: Herkese güvenceli iş ve güvenli bir gelecek

    İzmir'de KESK'in çağrısı ile “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” sloganıyla bölgesel miting gerçekleştirildi. Mitinge emek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütleri de katıldı.

    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme
    Bornova'da gazetecilik paneli: İşsizlik ve baskıya karşı sendikal örgütlenme

    Bornova Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Siyaset, Toplum ve Teknoloji Işığında Değişen Gazetecilik" paneli ve sergisi düzenledi.