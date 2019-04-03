Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor

4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'de bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ikinci kitabını çıkarıyor. Demirtaş'ın cezaevinde kaleme aldığı 14 öyküden oluşan “Devran” isimli ikinci öykü kitabı, 12 Nisan'da, İletişim Yayınlanları'ndan çıkacak.

131 sayfadan oluşan kitapta,"'Gün Olur Devran Döner”, 'Ardiye', 'Sultan Reşat’ın Torunu', 'Kapkaç', 'Direnmek Güzeldir', 'Baran’ın Beşiği', 'Taş Ocağı', 'AVM', 'Kobay' 'Şeftren', 'Aşk Boğar İnsanı', 'Dedemin Krallığı', 'Yeni Hayat', 'İnsan Kalabilmek' öyküleri yer alıyor.

Demirtaş, kitabını anne ve babasına ithaf etti.

"Şu ana kadar hayatlarının on yedi yılını hapishane, mahkeme kapılarında çocuklarının peşinde geçiren

iki koca yürekli emekçiye:

Anama ve Babama minnetle..."

İletişim Yayınları’nın internet sitesinde kitap şu ifadelerle tanıtıldı:

“Toz duman kenarlardan, taşradan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk halleri. Utananlar, üzülenler, âşıklar, yevmiyeciler, küçük kasabalar, hazin ve uzakta kalan hayatlar.

Devran, inatçı neşesiyle geçip giden zamanın çarpıklığını anlatıyor. Umut umut, cümle cümle… Evvela mahsus selam ediyor doğan güne.

Selahattin Demirtaş, yaralıların, umarsızların, kalbi hızla çarpanların hikâyecisi. Sofrasında konuk ağırlayan, durup durup konuşan…

Doksanların başı, ziraat fakültesini yeni bitirmişim, iş güç yok henüz. Günün çoğunu evde iş projeleri ve gelecek planlarıyla geçiriyorum. Dile kolay, her gün elli tane iş kuruyorum kafamda. Hemen para kazanmaya başlamam lazım diyorum. Acayip zengin olasım gelmiş, yerimde duramıyorum. Fakirlik içinde büyümüşüz, fakir fakir okuyup üniversiteyi de bitirmişiz. Ama her şeyin bir sonu olduğuna göre fakirliğin de bir sonu var değil mi?”

Selahattin Demirtaş’ın yeni öykü kitabı Devran, 12 Nisan’dan itibaren tüm kitapçılarda... https://t.co/x8lb9pDDkV



Kitaptan tadımlık bir bölüm okumak için tıklayın: https://t.co/cPEhvjglY2@hdpdemirtas pic.twitter.com/Xg3lNX8P7b — İletişim Yayınları (@iletisimyayin) 3 Nisan 2019

Demirtaş'ın ilk kitabı olan 'Seher' 2017 yılında Dipnot Yayınları tarafından yayınlarından çıkmış, 12 dile çevrilmişti. (HABER MERKEZİ)