Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kaleme aldığı "Devran" kitabı, Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak sahneye taşındı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Devran" adlı kitabı, Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından İstanbul Harbiye’de bulunan Kenter Tiyatrosunda okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Oyunu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş, HDP Eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Erdem Gül ve Sanatçı Kadir İnanır birlikte izledi.

Talat Yeşil ve Cemal Özkan’ın enstrümanlarıyla eşlik ettiği oyun yoğun katılımla gerçekleşti. Kitabın ilk bölümünü Jülide Kural, ikinci bölümünü ise Ömer Şahin canlandırdı.

BAŞAK DEMİRTAŞ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SESLİ MESAJINI DİNLETTİ

Başak Demirtaş, sahnede Selahattin Demritaş'ın sesli mesajını dinletti.

Oyun, kitabın ikinci bölümünden sonra basına kapalı devam etti.

(Soldan sağa) Kadir İnanır, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu | Fotoğraf: HDP Basın

Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin | Fotoğraf: MA

Oyuncu Jülide Kural | Fotoğraf: MA

(İstanbul/MA)

Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!

Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor

Reklam