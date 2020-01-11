11 Ocak 2020 00:49
HDP Milletvekili Beştaş, Dersim'de haber alınmayan Gülistan'ı Meclis gündemine taşıdı
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Dersim’de günlerdir kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soru önergesi verdi: Polis neden şüpheli herkesin ifadesini almıyor?
Gülistan Doku | Fotoğraf: DHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Dersim’de Pazar gününden bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun durumuna ilişkin Meclise soru önergesi verdi.
Önergede, şu sorular yöneltildi:
- Gülistan 6 gündür kayıp ve kolluk ısrarla bulmuyor; olayın şüphelisi yurt dışına kaçıyor! Tüm bunlar olurken polis duymadım görmedim bilmiyorum diyor. Gülistan bulunana kadar soracağız; Gülistan nerede?
- Zainal Abarakov’un polis olan babasının olayda dahili var mıdır?
- Gülistan Doku’nun kaybolduğu bölgedeki mobese kayıtlarına neden ulaşılamıyor?
- Mobese kayıtlarına ulaşılamaması ile Zainal Abarakov adlı şahsın korunduğu yönündeki iddialar arasında bağlantı var mıdır?
- Polis neden şüpheli herkesin ifadesini almıyor?” (HABER MERKEZİ)
Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alınamıyor