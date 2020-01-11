İran'da yolcu uçağının düşürülmesini protesto edenlere polis saldırdı

Aliağa pazarcıları: Hayat, çalışıp geçinememekle geçiyor

İzmir’de, pazarcılar günde 10-15 saat arası çalışmasına rağmen geçinemiyor. Düşen alım gücü ile gelirlerinin de azaldığını söyleyen bir pazarcı, "Bıktık artık, bu işler çekilecek gibi değil" dedi.