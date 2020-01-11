İran'da yolcu uçağının düşürülmesini protesto edenlere polis saldırdı
İran'da düşürülen yolcu uçağında yaşamını yitiren 176 kişiyi ananlar rejimi protesto etti. Eyleme müdahale eden polis hedef gözeterek gaz bombası attı.
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA
İran'ın başkenti Tahran'da, düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı eyleme dönüştü.
Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İranın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.
Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.
İran özel harekat polisleri, sloganların ardından kalabalığa saldırdı. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi. Paylaşılan görüntülerde polisin alanı gaza boğduğu, eylemcilere hedef gözeterek gaz bombası attığı görüldü. (DIŞ HABERLER)
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