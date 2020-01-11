Londra’da İran’a yönelik saldırıya karşı eylem

Arif BEKTAŞ

Londra

Londra’da Savaş Karşıtı Koalisyon ve Nükleer Silahlanma Karşıtı Kampanya tarafından düzenlenen yürüyüşte, ABD’nin İran ve Ortadağu’dan elini çekmesi istendi. BBC önünde toplanan kalabalık ünlü Trafalgar Meydanı’na kadar yürüdü. İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de eyleme katılarak bir konuşma yaptı.

“17 YIL ÖNCE UYARMIŞTIK”

Trafalgar Meydanı’nda kalabalığa konuşan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Irak ve Afganistan işgalleri öncesinde 2 milyon kişiyle Londra sokaklarında yürüdüklerini ve o dönem, tüm uyarılara rağmen Tony Blair (İngiltere Başbakanı) ve George Bush (ABD Başkanı) “Teröre karşı savaşıyoruz” diyerek halkı kandırdıklarını söyledi. Corbyn, Ortadoğu’da savaşların en büyük sorumlusunun ABD, İngiltere ve diğer batılı ülkeler olduğunu belirterek, 17 önce yapılan işgal ve eylemlerin sonucu olarak bu savaşların devam ettiğini belirterek, “Bugünlerde olan savaşları daha önce uyarmıştık” dedi.

Corbyn, ABD ve İngiltere’nin derhal Ortadoğu’dan çekilmesi gerektiğini söyleyerek, İran’ın düşürdüğü yolcu uçağının sebebinin de savaş ortamı olduğuna dikkat çekti. Savaş politikalarının son bulması gerektiğini söyleyen Corbyn “Johnson’a İran saldırısına ilişkin bir çok soru sordum, cevap vermemek için elinden geleni yaptı. Ama Trump ve ABD’ye koşulsuz destek vererek bu suça ortak olmaktan hiç geri durmadı” diyerek, başta Suudi Arabistan olmak üzere, İngiltere’nin baskıcı rejimlere silah satışını durdurması gerektiğini söyledi.

İran’daki insan hakları ihlalleri ve baskıcı rejimin uygulamalarının da karşısında olduğunu söyleyen Corbyn, barış ve adalet için olağan üstü çabaların gerektiğini ve kendisinin de bu çabalara destek vereceğini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

“SAVAŞA HAYIR, YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ”

Savaş karşıtı eyleme bir çok çevreden katılımın olması dikkat çekerken, Trump ve İran’dan gelen ve tansiyonu düşürücü açıklamaları nedeniyle katılımın etkilendiği görüldü. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı eyleme bazı sendikaların şubeleri de katıldı. Eğitimciler Sendikası NEU, Yüksek Öğrenim Sendikası UCU, Kamu İşçileri Sendikası PCS ve Demiryolu İşçileri Sendikası RMT’nin bazı şubelerinin katıldığı eylemde, “Savaşa Hayır, Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları ve pankartları taşındı.

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) de eyleme katıldı. Eylemde, “İran’a saldırıya hayır”, “Savaşa karşı işçiler birleşin”, “patronların savaşına karşı şavaşalım” sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

“ASIL TERÖRİST, İŞGALCİ EMPERYALİSTLERDİR”

Yürüyüş sonrası konuşan UNITE Sendikası yöneticisi ve Irak işgali döneminde yapılan 2 milyonluk yürüyüş döneminde Savaş Karşıtı Koalisyonu Başkanı olan Andrew Murray, barbarca ve yasadışı bir şekilde Süleymani ve 8 kişiyi öldüren ABD’nin suç işlediğini ve bu suçu örtmek için “Bir terörist öldürdük” dediklerini hatırlatarak, “Asıl terörist Ortadoğu’yu işgal eden emperyalist güçlerdir” dedi.

RMT Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hedley de konuşmasında, İngiltere’nin derhal Ortadoğu’dan çıkmasını isteyerek, “Bizim de burada verdiğimiz savaş sınıf savaşıdır” diyerek, tüm işçi ve emekçileri savaş politikalarına karşı koymasını istedi.

Eyleme katılan yazar Tarık Ali, Savaş Karşıtı Koalisyonu Başkanı Lindsey German, Nükleer Silahlanma Karşıtı Kampanya (CND) Başkanı Kate Hodson, CND eski Başkanı Burce Kent’in yanı sıra bir çok kampanya grubu ve sendika temsilcisi de birer konuşma yaptı.

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