Irak’ta kritik görüşme: Abdulmehdi ile Barzani görüştü

Irak Başbakanı Abdulmehdi ve beraberindeki heyet, Erbil’de Federe Kürdistan Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda Barzani ve Abdulmehdi, Erbil ve Bağdat ilişkileriyle Irak'taki son durumu ele aldı.

Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin iyi prensipler üzerinde kurulduğunu kaydeden Abdulmehdi, sorunların herkesin çıkarlarıyla örtüşecek şekilde çözülmesi için fırsatlar bulunduğunu savundu.

Barzani de temel sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik her iki taraf arasında yapılan anlaşmaların uygulanmaya konulması için ciddi irade ve karara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Abdulmehdi daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden ve yerine biri seçilene kadar görevde kalacak olan Başbakan Abdulmehdi, başbakan seçildikten bu yana ilk defa geldiği Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı.

ABDULMEHDİ: ABD'YE KARŞI DÜŞMANLIĞIMIZ YOK

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Abdulmehdi'nin en başından beri bölgedeki kutuplaşmalara ve yaptırımlara dahil olmadan, tüm bölge ülkeleriyle güçlü iş birliği temelinde iyi ilişkiler kurduklarını kaydettiği belirtildi.

Irak'ın egemenliği ile çıkarlarını korumayı ve iç işlerine karışılmamasını istediklerini belirten Abdulmehdi, ABD dahil hiçbir ülkeye karşı düşmanlık beslemediklerini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da gündemlerinde “Irak'tan çekilme” konusunun olmadığını açıklamıştı.

ABD, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Ocak'ta yine Irak toprakları üzerinde bulunan ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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