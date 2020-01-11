ABD Irak'ın talebini reddetti: Çekilmiyoruz

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ABD'nin askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talebine, Washington yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un imzasını taşıyan açıklamada, ülkedeki askerlerini çekmeyeceklerini belirterek, ABD'nin Ortadoğu'da iyilik için bir güç olduğunu iddia etti. Ortagus, ABD Irak'a heyet göndermesinin asker çekmek için değil, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği tekrar güçlendirmek için olduğunu ifade etti.

Ortagus, ayrıca bir NATO delegasyonunun savunma ittifakının Irak'taki güçlerini arttırmak için ABD Dışişleri Bakanlığında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ABD'nin, kendini bölgedeki vatandaşlarını, Iraklıları ve koalisyon partnerlerini korumaya adadığı ileri sürüldü.

Dün Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre, Abdülmehdi’nin telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya askerlerin ülkeden çıkarılması için bir mekanizma formüle edilmesini istediği bildirildi. (DIŞ HABERLER)