Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 16.37 sularında Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Istanbul Silivri'ye 22,7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7,1 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Deprem, İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu ve ardından 4.8'e revize etti.

Eylül ayında 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem de aynı bölgede meydana gelmişti.

İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR İLETİLEN BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem sonrası Twitter’dan mesaj paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti:

“Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun.”

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/b2dxD23XyQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2020

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

DEPREM TEKİRDAĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. (HABER MERKEZİ)

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