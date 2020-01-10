İşten atmalar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne de sıçradı

Kültür Sanat-Sen, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinden sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde de sanat emekçilerinin görevine son verilme çalışmaları yapıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada sanat kurumlarında işten atmaların 350 sayısının üzerine çıkacağı belirtildi.

Açıklamada “Sanat kurumlarının yaptıkları yıllık programlar düşünüldüğünde mevcut sayılarla bile temsilleri kotarmakta zorlanırlarken; sanat kurumlarında yapılan işten atmalar ve sözleşmesi imzalanmayacak sanat emekçilerinin varlığı düşünülecek olursa haksızlığa uğrayan emekçilerin yaşadığı mağduriyetlerinin yanı sıra, sanat hizmeti üretiminin de nasıl yapılacağı merak konusu haline gelmiştir” denildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde ilerleyen süreçte sözleşme imzalanmayacak sanat emekçilerine çalışılmaması yönünde direktifler verildiği dikkat çekilen açıklamada “Hatta Çukurova Senfoni Orkestrası konserini gerçekleştirebilmek için Mersin Devlet Opera ve Balesinden ve dışarıdan destek almak mecburiyetinde kalmıştır” denildi.

Açıklamada “Yıllardır kurumların yükünü çeken kimi sanat emekçileri ise kendileri ile sözleşme yapılmayacağı bildirilmiştir. Bu eleme yapılırken ne liyakatenede çalışılan sürelere bakılmamıştır. Son yıllarda liyakatsiz şef atamaları ile gündeme gelen orkestralara şimdide hangi kritere göre olduğu belli olmayan orkestracılar alındığını görmekteyiz” denildi.

Yapılan yanlışlardan biran önce vazgeçilmesi çağrısı yapılan açıklamada “Sanatta torpil olmaz, olursa sanat yapılamaz. Yeterli seviyeye sahip olmayan birinin beraber çalacağı kişiyi de olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz bir durumdur. Bir an önce yapılan hatalardan dönülerek iş ehillerine bırakılmalıdır” ifadeleri yer aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Kültür Sanat-Sen: İşten çıkarmalar devam edecek

Kültür Sanat-Sen: Devletin sanatçıları sarayın eğlencelikleri haline getiriliyor

Kültür Sanat Sen’den Samsun’da AKM’nin yıkılması kararına tepki