Kültür Sanat Sen’den Samsun’da AKM’nin yıkılması kararına tepki

KESK’e bağlı Kültür Sanat Sen tarafından yapılan açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkacakları ve yerine fuar alanı yapacakları açıklamasına tepki gösterdi.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 1990 yılında kurduğu Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna, bu kuruma bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Korosuna, 2008 yılında da yine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesine, ayrıca yüzlerce kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Yerel yönetimin aldığı kararın, Samsun Halkının kültür ve sanat hayatına, aydınlık yarınlarına vurulmuş bir darbe olduğu belirtilen açıklamada "Medeniyet, kültürel gelişim yıkmakla değil eğitime, bilime, kültüre, sanata destek vermekle olur” denildi.

Gerekli yasal sürecin sendika tarafından başlatılacağı ifade edilen açıklamada “Alınan bu esef verici karara en güzel cevabı sadece Samsun halkı değil ülkemizdeki tüm değerlerine sahip çıkan duyarlı sanatsever halkımızla birlikte vereceğiz” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)