Ekim'de işsizlik yüzde 13,4'e çıktı; istihdam düştü, kayıt dışı çalışma arttı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 oldu.

İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ: YÜZDE 45,9

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 45,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI DÜŞTÜ

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ARTTI: YÜZDE 34,9

Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 34,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 23,5 oldu.

4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25,3; istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 32,8 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 43,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artışla, yüzde 13,7; tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,6 puanlık azalışla 50,5; işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 58,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 4 milyon 438 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 45,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 52,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 27 bin kişi artarak 32 milyon 667 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 92 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 45 bin kişi, hizmet sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe ise 120 bin kişi arttı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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