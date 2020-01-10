İTÜ'deki 30 öğrenci kulübü ve bileşeninden çağrı: Kanal İstanbul projesini durdurun!
İstanbul Teknik Üniversitesindeki 30 farklı öğrenci kulübü ve bileşeni, yayımladıkları "Ya Kanal Ya İstanbul" başlıklı bildiri ile Kanal İstanbul projesinin durdurulması gerektiğini söyledi.
İTÜ öğrencilerinin 'Ya kanal ya İstanbul!' başlıklı bildirisi
Metin Berk SÜER
İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesindeki 30 öğrenci kulübü ve öğrenci bileşeni, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı "Ya Kanal Ya İstanbul" başlıklı ortak bir bildiri yayımladı. Kanalın yapımının yol açacağı sorunlara ve gelecekte İstanbul'un yaşanamayacak bir kent olabileceği riskine değinilen açıklamada öğrenciler, projenin acilen durdurulması gerektiğini söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, yayımladıkları bildiride şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul asırlardır üzerinde birçok kültür ve canlıya ev sahipliği yapmış bir insanlık mirasıdır. İstanbul’u İstanbul yapan bu değerler son yıllarda rant odaklı birçok proje sonucu tahrip edilmiştir. Aynı zamanda benzer yaklaşımlı birçok projeyle tehdit edilmeye devam etmektedir. Özellikle çılgın proje olarak adlandırılan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve gündemde olan Kanal İstanbul projeleri ile kentin ekolojik açıdan en önemli mirası olan kuzey ormanları başta olmak üzere Terkos ve Sazlıdere gibi İstanbul’un doğal su kaynakları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu projeler ile kentin gelişiminin kuzeye kaydırılmak istenmesi, İstanbul’un geleceği açısından büyük felaketlere ve gelecek nesiller için yaşanamayacak bir kentin oluşumuna yol açacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi kulüpleri olarak yapılacak olan Kanal İstanbul projesinin ortaya çıkaracağı: deniz ve kara ekosistemlerindeki tahribat, bilimsel projeksiyonların ön gördüğü sürdürebilir yaşamın gerektirdiğinin üzerinde bir nüfusun yol açacağı kent sorunları, oluşabilecek büyük İstanbul depremi sonucunda şehrin erişilemez hale gelmesi, yapılacak dolgu alanları ile Karadeniz ve Marmara Denizi kıyısının doğal yapısının bozulması gibi İstanbul için oldukça olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Öğrencilerin ve ülkemizin büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu ve geçimini sürdürmekte zorlandığı, gençlerin iş imkânı bulamadığı bu dönemde; maliyeti 76 milyar TL’yi bulan Kanal İstanbul projesinin yapılmasının kamu yararına olmadığını belirterek bu projenin yapımının acilen durdurulmasının gerektiği düşünüyoruz ve bunu talep ediyoruz."
Kanal İstanbul projesinin acilen durdurulması yönündeki bildiriye imza atan öğrenci kulüpleri ve öğrenci bileşenlerinin isimleri şöyle:
Batı Müziği Kulübü
Kitap Kulübü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü
Psikoloji Kulübü
Sosyal Araştırmalar Kulübü
Hip Hop Kulübü
Kimya Kulübü
Taşkışla Sahnesi
İmalat Teknolojileri Kulübü
Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü
Jazz Blues Kulübü
İTÜ Müzikal
GezİTÜ
Gemi Mühendisliği Kulübü
HBSK
Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü
Moda Kulübü
Permakültür Kulübü
ArtİTÜ
Mimarlık Kulübü
Kent ve Kentlileşme Kulübü
İtü Acapella
Sosyal Bilimler Kulübü
Perspektif
Rock Kulübü
Felsefe Kulübü
Timis
Münazara Kulübü
IEEE
Kurgusal Tasarım ve Hikaye Kulübü
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