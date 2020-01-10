İTÜ'deki 30 öğrenci kulübü ve bileşeninden çağrı: Kanal İstanbul projesini durdurun!

Metin Berk SÜER

İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesindeki 30 öğrenci kulübü ve öğrenci bileşeni, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı "Ya Kanal Ya İstanbul" başlıklı ortak bir bildiri yayımladı. Kanalın yapımının yol açacağı sorunlara ve gelecekte İstanbul'un yaşanamayacak bir kent olabileceği riskine değinilen açıklamada öğrenciler, projenin acilen durdurulması gerektiğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, yayımladıkları bildiride şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul asırlardır üzerinde birçok kültür ve canlıya ev sahipliği yapmış bir insanlık mirasıdır. İstanbul’u İstanbul yapan bu değerler son yıllarda rant odaklı birçok proje sonucu tahrip edilmiştir. Aynı zamanda benzer yaklaşımlı birçok projeyle tehdit edilmeye devam etmektedir. Özellikle çılgın proje olarak adlandırılan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve gündemde olan Kanal İstanbul projeleri ile kentin ekolojik açıdan en önemli mirası olan kuzey ormanları başta olmak üzere Terkos ve Sazlıdere gibi İstanbul’un doğal su kaynakları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu projeler ile kentin gelişiminin kuzeye kaydırılmak istenmesi, İstanbul’un geleceği açısından büyük felaketlere ve gelecek nesiller için yaşanamayacak bir kentin oluşumuna yol açacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi kulüpleri olarak yapılacak olan Kanal İstanbul projesinin ortaya çıkaracağı: deniz ve kara ekosistemlerindeki tahribat, bilimsel projeksiyonların ön gördüğü sürdürebilir yaşamın gerektirdiğinin üzerinde bir nüfusun yol açacağı kent sorunları, oluşabilecek büyük İstanbul depremi sonucunda şehrin erişilemez hale gelmesi, yapılacak dolgu alanları ile Karadeniz ve Marmara Denizi kıyısının doğal yapısının bozulması gibi İstanbul için oldukça olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Öğrencilerin ve ülkemizin büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu ve geçimini sürdürmekte zorlandığı, gençlerin iş imkânı bulamadığı bu dönemde; maliyeti 76 milyar TL’yi bulan Kanal İstanbul projesinin yapılmasının kamu yararına olmadığını belirterek bu projenin yapımının acilen durdurulmasının gerektiği düşünüyoruz ve bunu talep ediyoruz."

Kanal İstanbul projesinin acilen durdurulması yönündeki bildiriye imza atan öğrenci kulüpleri ve öğrenci bileşenlerinin isimleri şöyle:

Batı Müziği Kulübü

Kitap Kulübü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü

Psikoloji Kulübü

Sosyal Araştırmalar Kulübü

Hip Hop Kulübü

Kimya Kulübü

Taşkışla Sahnesi

İmalat Teknolojileri Kulübü

Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü

Jazz Blues Kulübü

İTÜ Müzikal

GezİTÜ

Gemi Mühendisliği Kulübü

HBSK

Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü

Moda Kulübü

Permakültür Kulübü

ArtİTÜ

Mimarlık Kulübü

Kent ve Kentlileşme Kulübü

İtü Acapella

Sosyal Bilimler Kulübü

Perspektif

Rock Kulübü

Felsefe Kulübü

Timis

Münazara Kulübü

IEEE

Kurgusal Tasarım ve Hikaye Kulübü

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