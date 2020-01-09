Kanal İstanbul'a "Hayır" diyenlerden insan zinciri çağrısı

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu , İstanbul'u savunmak ve Kanal İstanbul projesine 'Hayır' demek üzere Küçükçekmece gölü etrafında insan zinciri oluşturma çağrısında bulundu.

Kanal İstanbul'a karşı yaklaşık 100'den fazla kurum ve bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, pazar günü Küçükçekmece gölü etrafında projeye "Hayır" diyenler tarafından kurulacak olan insan zincirine çağrı yaptı. Eylem, 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Avcılar Paşaeli Piknik Alanı girişi önünde gerçekleşecek.

"YIKIMI DEĞİL YAŞAMI SAVUNUYORUZ"

Kanal İstanbul'a 'Hayır' diyen herkesi birleşmeye ve dayanışmaya çağıran Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada "Tüm kentin yaşamına kast eden Kanal İstanbul projesine hayır demek için, kendi yaşam alanımızın sağlığını korumak için, ekolojik yıkımı değil yaşamı savunmak için birleşiyoruz, dayanışıyoruz" denildi. Açıklamada "Ya kanal ya İstanbul diyenleri Küçükçekmece gölü etrafında insan zinciri oluşturmaya çağırıyoruz. Katıl durduralım" ifadeleri kullanılarak projeye karşı birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Yer: Gümüşpala Mah., Paşaeli Piknik Alanı Girişi Önü, Avcılar

Tarih/Saat: 12 Ocak 2020 Pazar, 13.00

(HABER MERKEZİ)

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