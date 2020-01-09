Fransa'da Macron'un "emeklilik reformu"na karşı başlayan grev 36'ncı gününde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ediyor.

Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde etkili oluyor. Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışan işçilerin greve katılımı yoğun. Paris'te metro hatlarının büyük bölümü çalışmazken diğer hatlarda ise seferler belirli saatlerde yapılıyor.

Macron'un "emeklilik reformu"na karşı ülkede başlatılan grevler 36 gündür devam ediyor. İçişleri Bakanlığına göre bugün öğretmenlerin yüzde 19'una yakını greve gitti. Sendikalara göre ise bu oran yüzde 40-50 civarında gerçekleşti.

ANKETLERE GÖRE HALKIN YÜZDE 75'İ "REFORM"U İSTEMİYOR

Bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı gösteriler düzenleniyor. Eylemler nedeniyle Paris'te çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

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