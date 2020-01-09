09 Ocak 2020 15:16

Fransa'da avukatlar adalet bakanı konuşurken cübbelerini yere attı

Fransa'da avukatlar Adalet Bakanı konuşurken cübbelerini yere atarak "emeklilik reformunu" protesto etti.

Fransa Adalet Bakanı konuşurken avukatlar cübbelerini yere atıyor.

Fotoğraf: DHA

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    Fransa'da halkı sokağa döken "emeklilik reforumuna" karşı eylemler sürüyor. Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak "emeklilik reformunu" protesto etti.

    DHA'nın aktardığı habere göre, Belloubet, dün ülkenin kuzeybatısında yer alan Caen şehrini ziyaret etti. Bakan Belloubet, Caen adliye binasında konuşmasına başladığı sırada Caen barosu avukatları cübbelerini yere attı.

    Avukatların cübbe atarak yaptığı protestoya dair paylaşılan görüntülerde, adalet bakanının konuşmasına başladığı sırada avukatların cübbelerini çıkartarak yere attığı ve bakanın bu sürede sessiz kaldığı görüldü. Avukatların birçoğunun cübbelerini yere atmasından sonra bakan konuşmasına devam etti.

    Avukatların, kendilerine has emeklilik sisteminin, emeklilik reformu ile genel emeklilik sistemine dahil edilmesine tepki olarak bu eylemi yaptıkları belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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