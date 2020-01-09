EMEP'ten işçi alımları açıklaması: Pertek Belediye Başkanı yanlıştan dönmeli

Dersim'in Pertek ilçesinde, belediyenin, şirket üzerinden işe aldığı işçilerin durumu ilçede tartışılmaya devam ediyor. Emek Partisi (EMEP) Pertek İlçe Örgütü duruma ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan EMEP ilçe başkanı Metin Orhan, belediyeye yapılan işçi alımının hakkaniyetli olmadığını söyleyerek "bazı çevreler tarafından bilinçli olarak işçi alım sürecinde partimizin Pertek belediye başkanı ile pazarlık yaptığı söylentisi yayılmıştır. Bilinmelidir ki partimiz bu alım sürecinin hiçbir biçimde tarafı olmamıştır" dedi.

İŞÇİ ALIMLARI HAKKANİYETLİ OLMALIDIR

Emek Partisi ilçe binası önünde konuşan ilçe başkanı Orhan, daha önce de konuyla ilgili halkımıza dağıtılan bildirilerde ağır kriz koşullarında artan işsizlik ve yoksulluğun halkın geniş çevrelerinde iş beklentisine yol açtığına ve işsizlere istihdam sağlamanın belediyenin görevleri arasında olduğuna dikkat çekildiğini hatırlatarak "Dolayısıyla bizim parti olarak işçi alımına da bu alımlarda AKP döneminde işten çıkartılmış işçilere öncelik verilmesinde de itirazımız yoktur. Ancak bu işçi alımlarının iş bekleyen çevrelerin vicdanında yara açmaması için hakkaniyetli olması gerekir" dedi.

"TEK BAŞIMA ALDIM DİYEREK KARAR VERMİŞTİR"

İşçi alımlarının hakkaniyetli olmasının yolunun alımların halkın katılımı ile belirlenmesinden geçtiğinin altını çizen Orhan "Bu sürece halkın katılması aynı zamanda halkçı belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Partimiz belediyenin halk meclisleri üzerinden halkın iradesine dayanarak yönetilmesinin esas olması gerektiğini savunur.

Pertek belediye Başkanı Ruhan Alan, işçi alımında halkın iradesini yok sayarak işe alınacakları kendi belirlemiştir. Bu nedenle partimiz bu işçi alım yönteminin yanlış olduğunu ve işçi alımlarının iptal edilerek halkın katılımıyla yeniden belirlenmesi gerektiğini söylemiştir. Ancak Ruhan Alan bu eleştirileri dikkate alarak kararını gözden geçirmek yerine halkın karşısına çıkıp bu yanlışını savunmakta ısrar etmiştir. Halkı yok sayarak “tek başıma aldım” dediği bu kararı hak-hukuk-adalet ile açıklamaya çalışmıştır. Hak-hukuk-adaletin halka dayanmaktan mı yoksa tek adamlıktan mı geçtiğini siz halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Belediye başkanı Ruhan Alan'ın işe aldıkları ile iş bekleyen insanları karşı karşıya getirerek ilçe halkı arasında ciddi bir huzursuzluk yarattığını söyleyen Orhan, belediye başkanını protesto edenler içerisinde kayyumu isteyenlerin halkın iradesine karşı darbeci bir anlayışa savrulduğunu söyleyerek "Bu anlayışın da kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur." dedi.

"HİÇBİR BİÇİMDE TARAF OLMADIK"

Emek Partisinin, belediyenin işçi alım kararını açıklamasının hemen ardından bu alım yönteminin yanlışlığına dikkat çeken bir açıklama yaptığı halde bazı çevreler tarafından bilinçli olarak işçi alım sürecinde Pertek belediye başkanı ile pazarlık yaptığı söylentisi yayıldığını belirten Orhan "Bilinmelidir ki partimiz bu alım sürecinin hiçbir biçimde tarafı olmamıştır. Aksine bunu en açık biçimde eleştiren bir tutum takınmıştır. İşe alınanlar arasında partimizin üyesi bulunmamaktadır" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANINI YANLIŞTAN DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ı bir kez daha yanlıştan dönmeye çağıran Orhan "Belediyenin halkçı, şeffaf ve demokratik yönetilmesinin yolu halk meclislerine dayanan katılımcı bir yönetim anlayışından geçmektedir. Emek Partisi olarak böylesi bir yönetim anlayışı ile belediyenin uygulamalarının takipçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu. (Dersim/EVRENSEL)

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