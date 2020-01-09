Mısra Öz Sel, Çorlu'daki tren kazasında kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlilerine hakaret" suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çorlu Adliyesinde ifade verdi.

Tren faciasında ölen oğlu Oğuz Arda’nın doğum gününde Çorlu Adliyesine gelerek ifade veren Mısra Öz Sel, adliye çıkışında şunları söyledi: Bugün yaşasaydı 11 yaşında olacak olan canım oğlum Oğuz Arda’yı sevgi ve saygıyla anarak başlamak istiyorum. Onu çok özlüyorum. Adalet Sarayının önünde onun adaletini ve 25 kişinin adaletini sağlamak için bulunuyorum. Hakkımda açılan iki soruşturmaya karşılık olarak savcılıkta ifademi verdim. İfademde tüm tweetlerin bana ait olduğunu, söylediklerimin hiçbir şekilde hakaretle alakalı olmadığını, cumhurbaşkanına ve bakan olan herkese sayın diye ifade ettiğimi, iki tweet arasındaki ayrımı nasıl yapamadıklarını kendilerine sorarak ifade verdim.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Çorlu davasına ilişkin mahkemenin olduğu gün “Heyet üç maymunu oynuyor” açıklaması yaptığını hatırlatan Sel, “Üç maymunu oynamanın mecazi olarak kullanıldığını, deyim olduğunu, ne yazık ki ayırt edemeyerek beni buraya çağırdıklarını, mahkeme heyetinin bugüne kadar sunmuş olduğumuz tüm delilleri, bize yapılanları anlattım. Sözlerimin arkasındayım ve hiçbir hakaret yoktur. Hakaret bize yapılmıştır. Kaybettiğimiz canlara sahip çıkmak için sözümüzü sakınmayacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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