Hayvancılık zarar ettirince göç başladı, 60 haneli mahallede 20 hane kaldı

Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Sapan (Kirvan) Mahallesi'nde halk, temel geçim kaynakları olan hayvancılığı yapamaz hale geldi. Yıllardır hayvancılıkla geçinen mahalleli, kazanç elde edemez hale gelince göçe başladı. Sahip oldukları hayvanları satan ailelerin büyük bölümü ayrılınca 60 haneli mahallede 20 hane düştü.

"GÜCÜMÜZ YETMİYOR"

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fedli Güler, geçen yıl kuzuları ile birlikte çiftini 4 bin liraya aldığı koyunun bu yıl 2 bin 600 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Artık hayvancılık yapmaya gücünün yetmediğini belirten Güler, yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi:

“50 bin lira zarar ettim. Bu yıl inek aldım ama bunu da artık beslemeye gücüm yetmiyor. Arpa, buğday ve saman fiyatları uçtu. Sadece ben değil köylülerin hepsi aynı şekilde. Hayvanlar iyi beslenmediği içinde satamıyoruz. Satsak bile yarı fiyatına satıyoruz 10 tane hayvanım var. 15 bin lira masraf yapmışım, şimdi satsam tanesini bin 500 liraya ancak satarım. Yarı fiyatına satsam 15 bin lira etmez. 4 yıl önce durumumuz bundan iyiydi. Hayvanlar o zamanda ucuzdu ama arpa, saman da ucuzdu, yetiştirebiliyorduk. Eskiden bir kamyon samanı 5 bin liraya alırken şimdi 10–15 bin lira olmuş.”

"HERKES GÖÇTÜ"

Fedli Güler | Fotoğraf: MA

Sonunda hayvanlarını satıp gidip şehre yerleşeceğini kaydeden Güler, “Başka da yapacağım bir şey yok. Göç etmek zorunda kalacağız. Eskiden bu köyde 50–60 ev vardı, şimdi 20 ev kalmış. Hepsi göçtü, gitti. Nedeni ise hayvanlarını besleyip, geçimlerini sağlayamamaları” dedi.

"ARPA, SAMAN PAHALI"

Celal Çelik | Fotoğraf: MA

Daha önce Siverek ilçe merkezinde oturduğunu söyleyen Celal Çelik adlı yurttaş da hayvancılık yapmak üzere borçla aldığı koyunlarıyla bu mahalleye yerleştiğini anlattı.

Ancak artan arpa ve saman fiyatlarından dolayı hayvanlarını besleyemeyecek duruma geldiğini ifade eden Çelik, “Şimdi satmak istesem de satılmıyor. 200’e yakın koyunum var. Çiftini 3 bin 500 liraya borçla aldım. Şimdi aynı fiyata satamam. 2 bin 500 liraya satabilirim. Arpa, saman pahalı ama hayvan ucuzladı. Eskiden iyiydi. Şimdi hiç iyi değil” dedi. (Urfa/MA)

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