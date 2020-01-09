ABD'den BMGK'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Birleşmiş Milletler'e, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili mektup gönderdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdaafa olduğu savunuldu.

Operasyonun, Birleşmiş Milletlerin 51’inci maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, ABD’nin herhangi bir ön koşul olmadan İran ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.

“İran rejiminin uluslararası barışı ve güvenliği daha fazla tehlikeye atmasını önlemek amacıyla, İran ile müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazırız” ifadesini kullanıldığı mektupta, ABD’nin, personelini ve çıkarlarını korumaya devam etmek için bölgede “gerektiği kadar” önlem almaya da hazır olduğu belirtildi.

İran da BMGK'ye gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirmişti. ABD'nin Irak'taki üslerinin onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK'ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verilmişti. (DIŞ HABERLER)

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