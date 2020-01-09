Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor

Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cemal Süreya, aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu. İkinci Yeni şiirinin teorisini yazan usta şair arkasında “Üvercinka”, “Göçebe”, “Beni Öp Sonra Doğur Beni”, “Uçurumda Açan”, “Sıcak Nal” ve “Güz Bitiği” gibi birçok unutulmaz eser bıraktı. Cemal Süreya yazdığı şiirlerle hâlâ aramızda, “Bütün kara parçalarında/Afrika dahil”...

Ünlü şair, 30. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya’yı Anlamak” isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturacak. Kadıköy Belediyesi ve Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği usta şiirleriyle anacak. Maltepe’de ise “Uluslararası Şiir Buluşması”nda Cemal Süreya’nın yaşamı ve şiiri üzerine konuşulacak.

"CEMAL SÜREYA’YI ANLAMAK" SERGİSİ

Küçükçekmece Belediyesi, Cemal Süreya’nın el çizimlerini Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde ilk kez sanatseverlerle buluşturacak. Sergide ayrıca 40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmaları yer alacak. Sergide Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil ve Metin Üstündağ eserleriyle yer alacak. “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya’yı Anlamak” isimli sergi 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"YURDUMSUN EY UÇURUM" ETKİNLİĞİ

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından bugün Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenecek “Yurdumsun Ey Uçurum!” isimli programda usta şair anılacak. Saat 20.00’de başlayacak etkinlik Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Sunuculuğunu Gülsen Tuncer’in yapacağı gecede Aydan Ay, Mürsel Üstün, Nisa Leyla İbrahim Hacıbektaşoğlu, Fügen Kıvılcımer, Ali Kandaz, Melahat Babalık, Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız ve Feridun Andaç, şairin sevilen şiirlerinden mısralar okuyacak ve şaire dair konuşmalar yapacak. Etkinlikte Nebil Özgentürk’ün hazırladığı belgesel Cemal Süreya belgeselinin gösterimi yapılacak. Gece, Ozan Çoban ve Güneş Demir’in “Süreya’nın Ezgileri” adlı dinletisiyle son bulacak.

CEMAL SÜREYA ŞİİRİ KONUŞULACAK

Maltepe’deki “Uluslararası Şiir Buluşması”nda Cemal Süreya konuşulacak. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki etkinlik Vedat Akdamar, Mesut Şenol ve Emel Koşar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. İran, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Rusya, Cezayir, Romanya ve Türkiye’den konuşmacı ve sanatçılar yer alacağı etkinlikte Âba Müslim Çelik, Eray Canberk, Hilal Karahan ve Nuray Gök Aksamaz Cemal Süreya’nın yaşamı ve şiiri üzerine konuşacak. Mehmet Ali Işık’ın arşivinde bulunan Cemal Süreya fotoğrafları ve usta şairin şiirleri ve sözleri Osman Kartaler’in yazımıyla kaligrafi sanatıyla buluşacak.

CEMAL SÜREYA KİMDİR?

Cemalettin Seber veya tanınan adıyla Cemal Süreya 1931 yılında Erzincan’da doğdu. Dersim İsyanı sebebiyle Erzincan’dan Bilecik’e göç etmek zorunda kalan Alevi Kürt-Zaza bir ailede dünyaya gelen Süreya, devlet memurluğu da yaptı. İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biri olan Süreya, “Üvercinka” (1958), “Göçebe” (1965), “Beni Öp Sonra Doğur Beni” (1973), “Uçurumda Açan” (1984), “Sıcak Nal” (1988), “Güz Bitigi” (1988) isimli şiir kitaplarına imza attı. Eserlerinde en sık işlediği temalar aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetikaydı.

Deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde yazılar kaleme alan Süreya ayrıca Fransızcadan 40’a yakın kitabı Türkçeye çevirdi. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Süreya, Papirüs dergisini çıkarmış ve bu dergide edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak fikirlerini ortaya koymak için araç olarak kullanmıştır. 9 Ocak 1990’da girdiği şeker koması sonucu vefat etmiş, cenazesi 10 Ocak’ta Şişli Caminde kılınan öğle namazından sonra Kulaksız Mezarlığında toprağa verilmiştir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak

Cemal Süreya'nın 101 yüzü

Cemal Süreya şiirinde kuşlar

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