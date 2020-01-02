Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal Süreya’yı aramızdan ayrılışının 30’uncu yılında özel bir etkinlikle anacak. Cemal Süreya’nın, ilk kez sanatseverlerle buluşacak el çizimlerinin yer aldığı sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde izleyici karşısına çıkacak.

Günümüz sanatçılarından 40 önemli ismin, Cemal Süreya’yı, yaşamı ve eserleri üzerinden ele aldığı “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya’yı Anlamak” sergisi 8 Ocak’ta kapılarını açacak. Ayrıca, açılış akşamı Babazula’nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ve şair, yazar, oyuncu Orhan Alkaya, Cemal Süreya’nın şiirlerini müzikle buluşturacak.

Sergide, Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil ve Metin Üstündağ eserleriyle yer alacak.

40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmaları ile Cemal Süreya’nın el çizimlerinin yer aldığı sergi 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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