CHP: İran-ABD gerginliği tırmanırken, Türkiye başka gerginliklere yol açmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, bugün yapılan MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasında gerginlik tırmanırken Türkiye'nin başka yerlerde, başka gerginliklere yol açabilecek adımlar atmasının da uygun olmadığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MYK toplantısına ilişkin parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Bölgemizde süren tırmanmanın endişe verici bir durum kazandığını düşündüğümüzü ve ABD ile İran arasındaki gerginliğin daha fazla tırmanmadan son bulmasının daha doğru olacağını kararlaştırdık" dedi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ın beklendiği üzere misilleme yaptığını belirten Çeviköz, tarafların bunun daha fazla tırmanmaması için daha itidalli davranmak zorunda olduğu söyledi. Bölgede bu tür gerginliklerin diplomasiyi öne çıkararak, uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve özellikle Birleşmiş Milletler'in atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunduklarını ifade eden Çeviköz, Libya tezkeresi gündeme geldiğinde de yine BM aracılığıyla bölgedeki gerginliklerin yatıştırılması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.

İran ve ABD arasında gerginlik tırmanırken Türkiye'nin başka yerlerde, başka gerginliklere yol açabilecek adımlar atmasının da uygun olmadığını vurgulayan Çeviköz, "Özellikle Libya'daki durumun daha önce yaptığımız öneri çerçevesinde, BM'nin atacağı adımlarla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye gerek Suriye'de gerek Libya'da ve bölgemizde bu tür gerginliklerin olduğu bir dönemde adımlarını dikkatli atmalı ve yaklaşımını diplomasi yoluyla atılmasını önceleyen bir tutum sergilemelidir. Her iki tarafa da itidal çağrısında bulunmalıdır. Bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerimizin de bölgede bu tür sorunların çözümü için ne kadar isabetli bir fikir olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

Çeviköz, Putin'in ziyareti konusunda ise daha bir değerlendirmede bulunacaklarını açıkladı. (Ankara/EVRENSEL)

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