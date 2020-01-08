08 Ocak 2020 14:40 Güncelleme: 08 Ocak 2020 14:58

İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.

GÜNCELLENDİ
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde karikatür sergisi açıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Ramis SAĞLAM
İzmir

120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek. Dün ise serginin açılışı gerçekleştirildi. 

Dünyanın dört bir yanında, kapitalizmin kar hırsı ile yoğunlaşan çevre kirliliği ve iklim krizine karşı çabalar artmaya başladı. Bu çabalardan biri de iklim eylemcisi Greta Thunberg’in, "Gelecek için Cuma" eylemi oldu. Thunberg’in 2019 yılında iklim krizine yönelik başlatmış olduğu eylem dünyanın gündemine taşındı.

Greta Thunberg’e Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede yaygınlaşarak, geniş kitlelerin iklim krizine dikkat çekmesini sağladı. Bu eylemin destekçilerinden biri de Dortmund Belediyesi oldu. Bu destek çerçevesinde, “Gelecek için Karikatürler” sergisinin ilk adresi, dünyanın en büyük online karikatür arşivi toonpool.com ve karikatürist Bernd Pohlenz ile işbirliği gerçekleşti.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde Karikatür sergisi açıldı

Fotoğraf: Evrensel

5 KITADAN 100 KARİKATÜR

120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı altında toplanarak uluslararası bir sergiye dönüştürüldü. Serginin ikinci buluşma noktası ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Menekşe Çam’ın Küratörlüğünde 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterime sunuldu. Serginin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Danışmanlarından Suat Çağlayan gerçekleştirdi. İklim krizine dikkat çeken Çağlayan, buzulların erimesiyle denizlerin yükseleceğinin altını çizerek, "Yakın gelecekte, yakın bir zamanda tüm kıyıları tehlike altına alacak” dedi. Sergi İzmir’in ardından dünyanın birçok ülkesinde sergilenmeye devam edecek.

Uluslararası karikatürcülerin iklim krizine dikkat çektiği, sergide iklim krizi, çevre kirliliği, denizlerdeki plastik atıklar, çöp dağları ve trafik karmaşası gibi konular özellikle ön plana çıkarılmış. Serginin afiş tasarımı “Mona Greta” ise Bernd Pohlenz tarafından gerçekleştirilirken, sanatçı Leonardo da Vinci ünlü Mona Lisa ile Thunberg’in portesini birleştirerek farklı bir çalışmaya imza atmış oldu.

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İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.

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