Hindistan'da milyonlar hükümet politikalarına karşı grevde

Hindistan'ın birçok bölgesinde, hükümetin bazı kamu kuruluşlarını özelleştirmesine ve ekonomi politikalarına karşı çıkan milyonlarca işçi ve emekçi greve çıktı.

Hindistan'da ülke çapında çıkılan genel grev, Hindistan’daki sağ-kanat Başbakan Narendra Modi’nin "işçi ve halk karşıtı politikaları"na karşı gerçekleşiyor. 10 merkezi sendika federasyonunun çağrısıyla bugün gerçekleşen grev, işçilerin yanı sıra başta köylüler ve öğrenciler olmak üzere ulusal çapta karşılık buldu. Grev, son zamanlarda gerçekleştirilen kamu şirketlerinin ve doğal kaynakların özelleştirilmesine dikkat çekerken, talepler arasında asgari ücret ve emekli maaşlarının yükseltilmesi de büyük bir yer tutuyor. Grev nedeniyle birçok kamu bankası ve ulaşım hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. AA'nın verdiği bilgiye göre, Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da grev nedeniyle bazı tren seferleri yapılamadı, bazı kentlerde de mağaza ve bankalar açılmadı.

MUHALEFET LİDERLERİNE GÖZALTI

Bussines Today’in haberine göre, bazı Kongre Partisi ve CPI (Hindistan Komünist Partisi) liderleri Andhra Pradesh eyaletinde greve katıldıkları gerekçesiyle göz altına alındı. Hükümetin greve çıkan emekçileri “sonuçları” konusunda uyarması dikkat çekti. Kongre Partisinin Eski Genel Başkanı Raul Gandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hükümetin politikalarının, işsizlik konusunda bir felakete yol açtığını ve kamu kuruluşlarını zayıflattığını ifade etti.

ÖNE ÇIKAN TALEPLER NELER?

Grevde öne çıkan taleplerden biri asgari ücretin yükseltilmesi. Sendikalar asgari ücretin yükseltilmesini uzun süredir talep ediyor. Önceden aylık asgari ücretin 15 bin rupi olmasını istenirken, şu an hükümetten bunu 21 bin rupiye çıkarmasını bekliyorlar.

Sendikalar, Akredite Toplumsal Sağlık Aktivistleri ve okullarda ara öğün sağlayanlar gibi, "işçi" statüsüne sahip olmayan iş kolları için de bu statünün sağlanmasını talep ediyor. Resmi olarak "işçi" statüsünde sayılmayanlar, ülkedeki işçi yasalarının verdiği güvencelerden faydalanamıyor.

Grevde öne çıkan bir diğer talep de 12 kamu sektörü bankasının birleştirilmesi sürecinin durdurulması.

Hindistan'da hükümetin, içinde bulunulan mali yıl için yaptığı yüzde 5'lik büyüme tahmini, son 10 yıldaki en düşük ivmeye işaret ediyor. Ülkede, imalat ve inşaat sektöründe binlerce kişi işini kaybederken, aralıkta işsizlik oranı yüzde 7,7'ye ulaştı.

Fotoğraf: AA

(DIŞ HABERLER)

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