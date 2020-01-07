Hindistan'ın Bengaluri kentinde 30 bin kadın sağlıkçı eylemde

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluri şehir tren istasyonunda toplanan 30 binin üzerinde kadın sağlık çalışanı, Özgürlük Parkı'na yürüdü. Kadın emekçiler, aylık ücretlerinin 12 bin rupi olarak sabitlenmesini, maaşların düzenli ödenmesini, "gönüllü" statüsünden çıkarılarak kalıcı işçiler olarak istihdam edilmelerini ve sosyal sigorta haklarının yerine getirilmesini talep ediyor.

Ekmek ve Gül'de yer alan habere göre, kadın sağlık emekçilerini simgeleyen pembe renkle yürüyen kadınların kalabalık yürüyüşü caddeyi pembeye boyadı. "Akredite Sosyal Sağlık Aktivistleri" anlamına gelen ASHA kurumunda çalışan kadınlar, yaklaşık 15 aydan bu yana ücretlerini alamıyor. Kadınlar, ücretlerinin ödenmesinin yanı sıra ücretlerin performansa dayalı yani ilgilendikleri hastaların sayısı oranında belirlenmesine de tepki gösterdi. Ayrıca, yeni geçilen "çevrim içi sistemin" düzenli çalışmadığını, gerçekleştirdikleri birçok sağlık hizmetinin bilgisayar sistemine kaydının yapılmadığını, bakılan hasta sayısına göre belirlenen ücretlerin bu nedenle çok düşük kalmasından da şikayetçiler.

KADIN SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİ

Kadın sağlıkçılar, aylık ücretlerinin 12 bin rupi (yaklaşık 150 euro ediyor) olarak sabitlenmesini, maaşların düzenli ödenmesini, “gönüllü” statüsünden çıkarılarak kalıcı işçiler olarak istihdam edilmelerini, sosyal sigorta haklarının yerine getirilmesini talep ediyor.

Hamile kadınlar ve diğer hastalarla ilgilenip ihtiyacı olanların hastaneye götürülmesinde, yeni doğan çocukların bakımında, tüberküloz ve HIV gibi hastalıklara yakalanmış kişilerin durumunun izlenmesinde, rutin aşıların yapılmasında ve daha pek çok sağlık hizmetinde görevli olan ASHA çalışanları Hindistan’ın bir çok eyaletinde protestolar ve grevler gerçekleştiriyorlar. ASHA çalışanları yerel kırsal toplulukların kendi içinden seçilen kadınlardan oluşuyor.

"Angawadi" gibi "ASHA"da çalışan kadın emekçiler de kırsal topluluklara, özellikle kadın ve çocuklara sağlık hizmeti ulaştırıyorlar. Her iki kurumda çalışan kadın emekçiler, bir nevi "hastanelerde çalışmayan" hemşireler konumunda.

Diğer taraftan, 2005 yılında Ulusal Kırsal Sağlık Misyonunun (NRHM) bir parçası olarak Hindistan Sağlık ve Aile Refahı (MoHFW) Bakanlığınca kurulmuş olan ASHA’da çalışan kadınlar, hâlâ "gönüllü" olarak tanımlanıyor. Bu nedenle, kalıcı ekonomik-sosyal hakları kazanmak gibi bir dertleri var. Hindistan genelinde toplamda yaklaşık 900,000 civarında ASHA emekçisi olduğu söyleniyor.

(EKMEK VE GÜL)

Hindistan’ın ebeleri ayakta!

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