Hindistan’da yangın: Fabrikada uyuyan işçiler öldü!

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu’nda bulunan 5 katlı fabrikasında dün saat 05.30 civarında yangın çıktı. Yangın sırasında işçilerin fabrikada uyudukları tahmin ediliyor.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın sırasında fabrikada yaklaşık 150 işçi bulunduğu belirtildi. En az 16 işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenlerden birinin 13 yaşındaki çocuk işçi olduğu belirtildi.

İŞÇİLER FABRİKADA UYUYORDU

India Today’e konuşan ve içeride üç yeğeninin bulunduğunu belirten yaşlı bir erkek, “İçeride en az 12-15 makine vardı. Fabrika sahibinin kim olduğu hakkında fikrim yok ama yeğenlerim Muhammed, İmran ve İkramuddin içerideydiler. Onlara ne oldu bilmiyorum” dedi.

Gazetenin haberine göre binada, farklı fabrikalarda çalışan işçiler geceliyordu. Polisin ise bina sahibini aradığı belirtiliyor.

Haberde yangında ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağı bilgisi de verildi.

“BOĞULARAK ÖLDÜLER”

NDTV’nin haberine göre sabah 05.00’de yangın çıktığında işçilerin hepsi uyuyordu. Yangının sebebinin ise çanta imalatı yapan fabrikanın atölye bölümünde çıktığı tahmin ediliyor. Fabrikanın, dar ve sıkışık bir sokakta, birçok küçük imalat ve depolama birimi ile kaplı bir alanda bulunduğu belirtiliyor.

AFP’ye konuşan polis yetkilisi ise, “Ölenlerin çoğu yangın çıktığında uyuyorlardı ve boğulma nedeniyle yaşamlarını yitirdiler” dedi.

"RUHSATSIZDI VE YANGIN ÖNLEMİ YOKTU"

India Today’in haberinde binada yasa dışı olarak üretim yapıldığı ayrıca yangın yönetmeliğinin gerektirdiği önlemlerin alınmadığı kaydedildi. Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg’a göre, binada yangın güvenliği ekipmanları bulunmuyordu.

“ÇOĞU YOKSUL VE GÖÇMEN”

Yeni Delhi’de geçtiğimiz yıl da 17 işçinin yaşamını yitirdiği bir fabrika yangını meydana geldiği; düşük ücretlere çalışan işçilerin “para biriktirmek” için gündüz çalışıp gece de işyerinde uyuduğu çok sayıda güvencesiz fabrika ve atölye bulunduğu belirtiliyor. Burada kalan işçilerin çoğu yoksul ve göçmen işçiler.

AFP’nin haberine göre özellikle Hindistan’ın büyük kentlerindeki küçük imalathanelerin arazi maliyetinin göreceli olarak düşük olduğu eski, sıkışık bölgelerinde yoğunlaşıyor.

El Cezire’nin haberine göre de, fabrikadaki işçiler “işçi pazarlarından toplanmış, düşük ücretler karşılığı uzun saatler çalışan işçiler”di.

El Cezire’ye konuşan Zakir Hussain, yangında 28 yaşındaki kardeşi Şakir’i kaybettiğini söyledi. Şakir, 4 çocuk babasıydı ve iki kardeş başkente 8 yıl önce gelmiş iki göçmen işçiydi. Zakir, kardeşinin saat sabah 4 gibi telefon ettiğini ve odasında mahsur kaldığını “çıkmam mümkün değil” dediğini aktardı.

Hindu milliyetçisi, sağcı BJP hükümetinin yönettiği Hindistan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı ve yangını korkunç olarak tanımladı.

YA TÜRKİYE?

İş cinayetlerinin sürekli artış gösterdiği Türkiye’de işyeri yangınlarında çok sayıda işçi yaşamını yitiriyor. Son birkaç yılda fabrika yangınlarının sayısının artması dikkat çekerken, 2019 yılında içinde meydana gelen birkaç olay ise şöyle: Haziran ayında Büyükçekmece’deki bir tekstil ve plastik fabrikasında çıkan yangında 4 göçmen işçi hayatını kaybetti. Yine haziran ayında Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Akpınar tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan ve saatlerce süren yangında 4 mülteci işçi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz kasım ayında ise İstanbul Güngören’deki 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı, alevler 2.5 saatte söndürülebilirken 6 işçi yaralandı. Türkiye’de sadece 2018 yılında 166 fabrika yangını meydana geldi. (DIŞ HABERLER)

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