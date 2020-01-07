07 Ocak 2020 22:56

SİYAD, Parazit’i 2019’un en iyi yabancı filmi seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren en iyi film olarak Güney Kore yapımı “Parazit”i seçti.

SİYAD logosu.

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    Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren en iyi film olarak Güney Kore yapımı “Parazit”i seçti.

    Filme ödülü Mart ayında düzenlenecek 52. SİYAD Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

    SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2019 yılının en iyi 20 yabancı filmi sırasıyla “Parazit”, “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”, “Şüphe”, “Arakçılar”, “Joker”, “Sarayın Gözdesi”, “Acı ve Zafer”, “Uzun Kız”, “Mutlu Lazzaro”, “Üzgünüz, Size Ulaşamadık”, “Eş Anlamlılar”, “Sınır”, “Bir Zamanlar Hollywood’da”, “Monos”, “Dogman”, “Sisters Biraderler”, “Altın Eldiven”, “Yüzleşme”, “Ritüel” ve “Kefernahum” seçildi.

    Yine SİYAD üyelerinin oylarıyla belirleyecek 2019 Türkiye Sineması Ödülleri’nin adayları ise önümüzdeki hafta duyurulacak. 2019 Türkiye Sineması Ödülleri’ni kazananlar ise SİYAD Ödül Töreni’nde açıklanacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

     

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