Kasım Süleymani için Tahran’da düzenlenen cenaze töreninde "intikam" sloganları

ABD’nin saldırısıyla Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen cenaze töreni ikinci gün devam etti. Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze törenine, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve Devrim Muhafızlarının neredeyse tamamı katıldı. “İntikam” sloganlarının atıldığı törende, Süleymani için “Yaşayan şehit” ifadesini kullanan ve Süleymani’nin “manevi babası” olarak görülen Hamaney, gözyaşlarına boğuldu.

‘ABD’YE KARA GÜNLER GETİRECEK’

Törende İranlılara hitap eden Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, babasının ölümünün "ABD ve İsrail’e kara günler getireceğini” söyledi. Babasını ve Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’i öldürerek İran ile Irak’ın arasını bozmayı amaçlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu “şeytanca planının suya düştüğünü savunan” Zeynep Süleymani, “Çılgın Trump, cahilliğin bir sembolü ve Siyonistlerin elinde bir oyuncak. Babamın şehitliğiyle her şeyin bittiğini düşünme” ifadelerini kullandı.

Tahran’ın ardından Kum kentine götürülecek Süleymani'nin, yarın doğduğu kent olan Kirman’da toprağa verilmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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