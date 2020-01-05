05 Ocak 2020 04:30

Selin Nakıpoğlu: Çocuk istismarına af tasarısını bir kez daha geri çektireceğiz

TCK 103 Kadın Platformundan Avukat Selin Nakıpoğlu, Meclis'e gelmesi beklenen ‘çocuk evliliklerine af’ düzenlemesini eleştirdi: Çocuk istismarına af tasarısını bir kez daha geri çektireceğiz.

Fotoğraf: Evrensel

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    Elif Ekin SALTIK
    İstanbul

    7 Ocak Salı günü açılacak olan Meclis'te görüşülecek yeni yargı paketinde kamuoyunun en çok tartıştığı gündemlerden biri de ‘çocuk evliliklerine af’ düzenlemesi. 2016’dan beri çeşitli gerekçelerle gündeme getirilen düzenleme kadınların tepkisiyle geri çekildi. Çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmesini içeren ‘cinsel istismar failine af’ yasası, çocuk ile cinsel istismar faili arasındaki yaş farkının 10’un üzerinde olmaması ve evlendirilmeleri durumunda verilen cezanın ertelenmesini yani ceza verilmemesini kapsıyor. 

    2016’da ‘Tecavüzü meşrulaştıramazsınız’, 2018’de ‘İstismarı affettirmeyiz’ diyen kadınların tepkileriyle geri çekilen tasarıya karşı kadın örgütleri 6-7 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin pek çok yerinde buluşarak “Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz” diye haykıracak. 

    TCK 103 Kadın Platformu adına konuşan Avukat Selin Nakıpoğlu, böyle bir düzenlemenin bir kerelik olmayacağına vurgu yaptı. “AKP bu yasayla bütün yasaları çiğneyecek, suç işleyecek” diyen Nakıpoğlu kadınlara da şöyle seslendi: “Pek çok ilde yapılacak açıklamalara ses verin, güç verin. 2016’da düzenleme nasıl geri çekildiyse 2020’de de bir daha ortaya çıkarılmamak üzere geri çektireceğiz.”

    İstismar faillerinin evlilik yoluyla affına, AKP’li vekillerin Meclise verdiği öneriyle zemin hazırlandığını söyleyen Nakıpoğlu, yapılmak istenen düzenlemelerin yoğun tepkiler üzerine geri çekildiğini dile getirdi. Bunun üzerine iktidarın “Çok mağdur aile var, bu mağdur ailelerin sesini duymak lazım” dediğini hatırlatan Nakıpoğlu, “Türk Ceza Kanunu çerçevesinde istismar suçunu işledikleri için hapse giren adamlar ve ‘Benim çocuğum var mağdurum’ diyen kadınlar var. Bir kere suç işlendiği kabul ediliyor. Çocukların evlendirilmesinin hiçbir şekilde önüne geçilmezken, ‘Mağduriyet var’ denilerek sözüm ona ‘Bir seferliğine affedelim ve bu mağduriyet giderilsin’ deniyor. Biz bunun bir seferlik olmadığını çok iyi biliyoruz. Anayasa Mahkemesinin en ufak bir yasal hamlesiyle bunun rahatlıkla kalıcı bir hale getirileceğini biliyoruz” diye konuştu.   

    "MAĞDURİYET VARSA NEDEN ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİYOR?"

    “İktidar bir mağduriyet olduğunu düşünürken neden çocuk evliliklerin önüne geçecek yasal düzenlemelere karşı savaş açıyor, erken evliliklerin önüne geçmek yerine 4+4+4 eğitim sistemiyle kız çocuklarının zorunlu eğitimden alıkonulmasına engel olmuyor” diye soran Nakıpoğlu şöyle devam etti: “Buradaki amaç ‘Mağdur aileler var onlara çözüm olalım’ değil bir rakam pazarlığı. AKP kadın milletvekilleri yaş farkının 10 olması gerektiğini söylerken erkek milletvekilleri 15 olsun önerisi getiriyor. Örneğin 14 yaşındaki çocuğun 29 yaşında bir erkekle evlenmesinde nasıl bir uygunluk görüyorsunuz? Bunu nasıl telaffuz edebiliyorsunuz? Düzenlemede 15 yaş altı deniyor bu 13 yaşındaki çocuk da olabilir. Kanunlara göre her birey 18 yaşına kadar çocuktur ve devletin koruması altındadır. TCK 103’le yapılacak bu düzenlemeyle başta Anayasa, çocuk koruma kanunları, tüm uluslararası sözleşmeler, BM’deki taraf olduğumuz sözleşmeler, çocukların cinsel istismarına karşı çocukların korunmasına yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmesi gibi pek çok düzenlemeyi ihlal edecek Türkiye.” 6 Ocak’ta Türkiye’nin çeşitli illerinde kadınların açıklamalar yapacağını, istismar affına karşı ses çıkaracağını ifade eden Nakıpoğlu kamuoyuna çağrı yaparak, “O yüzden gelin çocuklarımızı korumak, aklınıza bile getirmeyin demek için, 6 Ocak Pazartesi Limonlu Bahçe’de yapacağımız basın açıklamasına destek verin. Kadınların pek çok ilde yapacağı açıklamalara ses verin, güç verin” dedi. 

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