22 Ocak 2019 12:43
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Ocak 2019 14:01

TCK 103 Kadın Platformu: İstismarın affı olmaz, kabul etmiyoruz

160’ı aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütü Kamuoyunun gündemine getirilen erken evlilikler düzenlemesine tepki gösterdi.

GÜNCELLENDİ
TCK 103 Kadın Platformu: İstismarın affı olmaz, kabul etmiyoruz

Fotoğraf: DHA

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    160’ı aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzacısı olduğu ve TCK 103 Kadın Platformu olarak kamuoyuna sunulan bildiride “İstismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz!” dendi.

    Kamuoyunun gündemine getirilen erken evlilikler düzenlemesine ilişkin TCK 103 Kadın Platformu bir bildiri yayımladı. 160’ı aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzacısı olduğu bildiride kadınlar “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz!” dendi.

    17 Kasım 2016’da TBMM genel kuruluna AKP’li milletvekilleri tarafından son dakikada getirilen çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açmış ve geri çekilmişti. Medyaya “çocuk istismarcısına evlilik affı” başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre konu yerel seçimler öncesi yeniden Meclis gündemine taşındı. Af teklifinin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. 

    Düzenlemeye tepki gösteren kadın örgütleri cinsel istismardan hüküm giymiş faillere af getiren bu tür düzenlemelerin cinsel istismar suçlarını aklayarak, çocuk istismarını meşrulaştırmayı hedeflediğini söyledi. 160’ı aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütünün imza verdiği ve TCK 103 Kadın Platformu adıyla yapılan açıklamada “Yerel seçimler öncesi oy kaygısıyla 3 yıl sonra yeniden gündeme getirilen tasarıya itiraz ediyoruz” dendi. 

    Açıklamanın tamamı şöyle: 

    Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir. 

    Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi gereği erken yaşta ve zorla evlendirmelerin suç olarak düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Getirilmek istenen affın “cebir ve şiddetin olmadığı haller için geçerli” olacağı belirtilmektedir. 15 yaşın altındaki çocuğun rızası hukuken geçersiz olup; cebir, şiddet, hile olsun ya da olmasın bu yaş çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar şikâyete bağlı olmaksızın soruşturulur ve koşulları varsa ceza davası açılır ve mahkûmiyet kararı verilir. Suçun işlenmesinden sonra mağdur ve şüpheli/sanığın evlenmesi bir cezasızlık sebebi değildir. Bu nedenle, yapılmak istenen değişiklik çocuklara yönelik cebir ve şiddeti, evlilik görüntüsü verilmiş cinsel istismarı teşvik etmektedir. Bu yaklaşım ulusal ve uluslararası yasal mevzuat bakımından yasa eliyle kız ve oğlan çocukların haklarına doğrudan bir saldırıyı ve ihlali ifade etmektedir. 
    Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

    Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz! 

    Bu affın erken yaşta resmi olmayan birliktelik kurdukları için “eşi” cinsel istismar suçundan hapiste olan kadınların/ailelerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gündeme getirildiği öne sürülüyor. Böyle bir af suçun üzerini örtecek, hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür “evliliklerle” çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalacağı algısı yaratarak, suçun işlenmesini teşvik edebileceği gibi, mağdurların da yasal mekanizmalara başvurusunu caydırıcı etki oluşturabilecektir.  Tecavüz faili ile evlilik kavramının hukuka tekrar sokulmasının önünü açacaktır. 

    Kaldı ki, açıklanan 10.000 rakamının, mağduriyeti büyük göstermek ve dolayısıyla aftan tüm cinsel istismarcıların yararlanabilmesi amacıyla dayanaksız bir biçimde ortaya atıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle siyasi iktidardan kadın ve çocuklarla ilgili gerçek ve net rakamları açıklamasını talep ediyoruz.

    Devlet, varsa mevcut mağduriyetleri, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmelidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Failleri cezasız bırakmak yerine etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmalı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmalıdır. Devlet bu türden mağduriyetleri gidermek istiyorsa, öncelikle mevcut yasaları yeni hak ihlalleri yaratacak şekilde değil doğru ve etkin biçimde uygulamalıdır. 

    Çocuk istismarının affının ve tecavüz faili ile evliliğin tekrar gündeme getirilmesi, başta kadınlar olmak üzere toplumda da büyük bir infial yaratmıştır. Bu nedenle, başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm partilerin yetkili organlarından, böyle bir girişimi tekrar Türkiye’nin gündemine getirmeyeceklerine dair acilen bağlayıcı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.

    İMZA VEREN KURUMLAR

    1. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
    2. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
    3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
    4. Aka-Der Kadın Faaliyeti
    5. Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
    6. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği
    7. Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları
    8. Ankara Feminist Kolektif
    9. Ankara Kadın Platformu
    10. Antalya Feminist Kolektif
    11. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
    12. Antalya Kadın Platformu
    13. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
    14. Aydın Kadın Efeler Derneği
    15. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
    16. Bağımsız Kadın Derneği Mersin
    17. Bilgi Kadın
    18. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
    19. BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
    20. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
    21. CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
    22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
    23. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
    24. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
    25. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
    26. Datça Kadın Girişimi
    27. Demir Leblebi Fanzin
    28. Demir Leblebi Kadın Derneği
    29. Demokratik Kadın Hareketi
    30. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
    31. DİSK Kadın Komisyonu
    32. Diyarbakır İş Kadınları Derneği
    33. Edirne Çocuk Hakları Derneği
    34. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader)
    35. Edremit Demokrasi Platformu Kadınları
    36. Ege Kadın Buluşması Platformu
    37. Ekmek ve Gül
    38. Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu
    39. Engelli Kadın Derneği – Enkad
    40. Erktolia
    41. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
    42. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
    43. Eşit Yaşam Derneği
    44. EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu
    45. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
    46. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
    47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
    48. EVKAD Adana
    49. FeminAmfi
    50. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
    51. Fethiye Kadın Platformu
    52. Filmmor Kadın Kooperatifi
    53. FKF’li Kadınlar
    54. Foça Barış Kadınları
    55. GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
    56. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği
    57. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu
    58. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
    59. Göztepe Dayanışması L'animo Kadın Grubu
    60. Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği
    61. Günebakan  Kadın Derneği
    62. Halkevci Kadınlar
    63. Hevi LGBTİ Derneği
    64. IAW – International Alliance of Women
    65. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
    66. İlerici Kadın Derneği, Antalya
    67. İlerici Kadınlar Meclisi
    68. İmece Ev İşçileri Sendikası
    69. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
    70. İzmir Amargi
    71. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
    72. İzmir İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
    73. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
    74. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
    75. İzmir Kadın Platformu
    76. Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı
    77. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği
    78. Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
    79. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
    80. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
    81. Kadın Meclisleri
    82. Kadın Çalışmaları Derneği
    83. Kadın Dayanışma Vakfı
    84. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
    85. Kadın Emeği Derneği
    86. Kadın Emeği Kolektifi
    87. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı
    88. Kadın Koalisyonu
    89. Kadın Meclisleri
    90. Kadın Özgürlük Meclisi
    91. Kadın Savunma Ağı
    92. Kadın Yazarlar Derneği
    93. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
    94. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
    95. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
    96. Kampüs Cadıları
    97. KAOS GL Derneği
    98. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
    99. Kapatılan VAKAD’ın Emekçileri
    100. Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği
    101. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
    102. Karya Kadın Derneği
    103. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
    104. Kazdağlı Kadınlar
    105. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
    106. Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği
    107. KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu
    108. KESK Kadın Meclisi
    109. Keskesor  LGBT
    110. Kırkyama Kadın Dayanışması
    111. Kırmızı Biber Derneği
    112. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
    113. Kocaeli Kadın Platformu
    114. Koza Kadın Derneği
    115. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması  
    116. Lambda İstanbul
    117. Lezbiyen Biseksüel Feministler  
    118. Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği
    119. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
    120. Mersin 7 Renk LGBT Derneği
    121. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
    122. Mor Çetele
    123. Mor Dayanışma
    124. Mor Pusula
    125. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
    126. Muamma LGBTI+ Derneği
    127. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
    128. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
    129. Nar Kadın Dayanışması
    130. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
    131. Özgür Genç Kadın
    132. Özgür Renkler Derneği
    133. Pembe Hayat LGBTT Derneği
    134. Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği
    135. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
    136. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı
    137. Sosyalist Kadın Meclisleri
    138. SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
    139. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
    140. TJA - Tevgera Jinen Azad- Kadın Özgürlük Hareketi
    141. TMMOB İstanbul Kadın Komisyonu
    142. TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu
    143. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
    144. Toplumcu Kadın Psikologlar
    145. Trabzon Demokratik Kadın Platformu
    146. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
    147. Türk Kadınlar Birliği
    148. Türk Kadınlar Konseyi
    149. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
    150. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
    151. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
    152. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
    153. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
    154. Uçan Süpürge
    155. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği
    156. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
    157. Umutlu Kadınlar
    158. Üniversiteli Kadın Kolektifi
    159. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
    160. Yeni Demokrat Kadın
    161. Yeniyol’dan Kadınlar
    162. Yeryüzü Kadınları
    163. Yeşil Feministler  
    164. Yoğurtçu Kadın Forumu
    165. 17+ Alevi Kadınlar

    (HABER MERKEZİ)

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