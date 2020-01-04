04 Ocak 2020 14:06

TCDD, Çorlu kazasının bilirkişilerine 1 milyon TL ödemiş

Çorlu’da 25 kişinin öldüğü tren katliamının ardından oluşturulan bilirkişi heyetine TCDD'nin 1 milyon 40 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

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    Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü tren katliamının ardından oluşturulan bilirkişi heyeti, kazayla ilgili TCDD yönetiminde hiçbir kusur bulmamıştı. TCDD'nin davada bilirkişilik yapan 3 kişiye 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için 1 milyon 40 bin TL ödediği ortaya çıktı.

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Bakanlığı, Çorlu tren kazasında bilirkişilik yapan Bekir Binboğa, Sıddık Yarman ve Mustafa Karaşahin’e 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için 1 milyon 40 bin TL verildiğini doğruladı.

    CHP’li Şeker bakanlık tarafından verilen yanıtı şöyle aktardı: “Bakanlık bilirkişi heyetindeki Bekir Binboğa, Sıddık Yarman ve Mustafa Karaşahin’e 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için İstanbul ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Döner Sermayeleri aracılığıyla 1.040.000 TL ödendiğini açıkladı. Danışman bilirkişinin ortak olduğu Savronik şirketi aracılığıyla TCDD’den aldığı ihaleler bunun dışında. Mahkeme heyeti, heyet ile idare arasındaki maddi ilişkiler, rapordaki çelişkiler üzerine yapılan itirazları dikkate alarak yeni bir bilirkişi raporu için karar almıştı. Bakanlığın yanıtı, bilinen bu maddi ilişkiyi belgelemiş oldu. Ortada ciddi bir etik sorun vardı. Bu doğrulandı.” (HABER MERKEZİ)

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